El Torreense hace historia en Portugal con los sevillanos Javi Vázquez y Manu Pozo, más Musa Drammeh

El modesto club de la región de Oeste y Valle del Tajo, que ha sido tercero de la Segunda lusa y está disputando el 'play off' para volver a la elite 34 años después, inaugura su palmarés tras 109 años de historia al vencer al Sporting CP y jugará la fase liga de la Europa League

El SCU Torreense ha hecho historia este domingo en el país vecino al proclamarse campeón de la Taça de Portugal, el torneo copero por excelencia en tierras lusas, derrotando en la prórroga al favorito Sporting Clube, subcampeón de la Primiera Liga, por 1-2. Se adelantaron los de marino y rojo a los cuatro minutos, gracias a un córner botado por Javi Vázquez que prolongó Leo Azevedo para el tanto de Kévin Zohi. Empató Luis Suárez al poco de la reanudación, aunque sólo pudo forzar el tiempo extra, cuando, en el 109, un penalti de Maxi Araújo sobre Seydi permitió a Stopira batir por el centro de la portería al ex bético Rui Silva y lograr el milagro.

Segunda final de Copa, un título y debut en Europa... puede que en Segunda

La de este domingo ha sido la segunda final de la Copa de Portugal en la centenaria historia del Torreense, fundado en 1917. La anterior se jugó hace 70 años, en 1956, imponiéndose entonces el Oporto por 0-2. Ahora, además de disputar contra los 'Dragoes' la Supercopa Cándido de Oliveira, se ha clasificado directamente para la fase liga de la Europa League (el Sporting de Braga, cuarto en la elite, tendrá que pasar por la previa ahora de Conference y el Benfica pasa de UCL a UEL), un hito que podría celebrar... en Segunda.

Y es que hasta el próximo jueves no se jugará la vuelta de la promoción de ascenso/descenso ante el Casa Pia en el Pina Manique, tras el empate 0-0 en la ida en el Manuel Marques de Torres Vedras. Tercero en la clasificación de la Liga Portugal 2, tras Marítimo de Funchal y Académico Viseu (que suben directamente), persigue su séptima presencia entre los grandes, lo que no ocurre desde la temporada 91/92. Fue séptimo dos veces seguidas, en la 55/56 y la 56/57, precisamente cuando se estrenaba.

Siete españoles en sus filas y tres con pasado sevillanos

El Torreense cuenta en sus filas con siete jugadores con pasaporte español, tres de ellos con pasado en los clubes hispalenses: el portero vasco Unai Pérez; el lateral izquierdo Javi Vázquez (nacido en Alcalá de Guadaía hace 25 años y que llegó a debutar en Segunda división con el Sevilla Atlético); el pivote catalán Arnau Casas; el mediocentro alicantino Alejandro Alfaro; el extremo de Casariche y ex del Betis Deportivo Manu Pozo; el delantero catalán de origen gambiano Musa Drammeh (que pasó también por el filial nervionense); y el atacante también alicantino oriundo de Colombia Luis Quintero, ex del Villarreal B. Pozo estaba lesionado y, del resto, sólo el meta y el central se quedaron sin minutos en la final.