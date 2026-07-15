Arbeloa habla como nuevo entrenador del Fulham: "Lo que más me atrae es la oportunidad de construir algo"

El extécnico del Real Madrid desembarca en Inglaterra con un mensaje directo y ambicioso: "Es un gran honor unirme al Fulham". El salmantino se muestra decidido a reconstruir su carrera en la Premier League y a enamorar a Craven Cottage antes de estrenarse ante el Chelsea de Xabi Alonso

Arbeloa ha hablado como nuevo entrenador del Fulham. El técnico salmantino empieza una etapa en Inglaterra tras decir adiós al Real Madrid al término de la pasada campaña. Por ello, el entrenador espera enamorar ahora a la afición de Craven Crottage, que esperan impaciente el comienzo de la temporada 2026/2027, en la que se estrenarán competición enfrentándose al Chelsea de Xabi Alonso.

El Fulham, tras acabar la anterior temporada en la undécima posición de la tabla con 52 puntos, espera aspirar a puestos de Europa con la llegada de Álvaro Arbeloa, que viene de tener una agridulce etapa en el Real Madrid, en la que no ha podido ganar títulos. Sin embargo, el salmantino se muestra optimista de cara a su experiencia en un banquillo de la Premier League.

Álvaro Arbeloa: "Para mí es un gran honor unirme a un club como el Fulham"

De esta manera, Álvaro Arbeloa, en una entrevista concedida a Best Of You Sports, ha valorado su llegada a Inglaterra: "Estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí. Para mí es un gran honor unirme a un club como el Fulham". El técnico ya ha conocido Craven Crotagge, dónde se estrenará oficialmente el 24 de agosto en la primera jornada de la Premier League.

Además, Arbeloa explicó la decisión tomada de fichar por el Fulham y asumir el reto de dirigir al club inglés tras salir del Real Madrid: "Lo que más me atrae es la oportunidad de construir algo. Cuando hablé con los propietarios y con la gente del club sentí ambición, honestidad y un gran deseo de mejorar".

Arbeloa: "El Fulham es un club histórico del fútbol inglés, con una gran afición, estadio e historia"

El nuevo entrenador del Fulham alabó la historia del equipo inglés y destaca las herramientas para poder asumir el reto con el club en la Premier League: "Es un club histórico del fútbol inglés, con una gran afición, un gran estadio y una gran historia. Creo que tiene todo lo necesario para alcanzar el siguiente nivel. Estoy preparado para trabajar y hacer que suceda".

Arbeloa recuerda la calidad de los técnicos que ha podido tener a lo largo de su carrera, como han sido Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, José Mourinhio, Manuel Pellegrini, Vicente del Bosque o Rafa Banítez, entre otros: "Tuve mucha suerte porque trabajé con algunos de los mejores entrenadores de Europa y del mundo. Todos eran muy diferentes. No existe una única manera de liderar, pero tienes que ser un líder".

Por último, Arbeloa destacó la actitud como esencial en su nuevo Fulham de cara a la próxima temporada, además de su mentalidad desde los banquillos: "Sé que los resultados son muy importantes en la vida y en el fútbol, especialmente para los entrenadores, pero creo que la actitud es lo más importante. No importan las circunstancias, hay que luchar hasta el final. Esa es la mentalidad que mi equipo debe mostrar en cada partido".

Arbeloa ya mira al futuro del Fulham en el corto plazo

Arbeloa ya pone el foco en la pretemporada, con partidos aún por fijar en las próximas semanas, aunque el Fulham ya confirmó un amistoso contra el Stuttgart para el próximo 15 de agosto. Tras ello, será el turno de preparar el estreno en la Premier League ante el Chelsea de Xabi Alonso. Craven Crotagge será testigo de un choque entre dos equipos que son dirigidos por los dos últimos entrenadortes que han pasado por el Real Madrid.

Además, Arbeloa, que se fija en Mastantuono, trabaja con la dirección deportiva en el mercado de fichajes, con jugadores que podrían salir o algunos que incluso ya han dicho adiós del Fulham, como han sido los casos de Raúl Jiménez, Samu Chukwueze u Oliver Sanderson, entre otros. Por ello, el club podría estudiar incorporaciones en diferentes posiciones durante las siguientes semanas.