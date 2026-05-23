Javi Vázquez, a punto de hacer historia en Portugal sin olvidar al Sevilla: "Tengo una espina clavada y mi sueño es volver"

El canterano sevillista, que en plena disputa del play off de ascenso juega este domingo la final de la Copa de Portugal con el humilde Torreense, explica en ESTADIO Deportivo cómo está viviendo este momento histórico a la par que afirma que no pierde la esperanza de regresar a Nervión: "En mis tiempos era diferente"

Javi Vázquez avisa a ESTADIO Deportivo de que está preparado para la entrevista en la semana, posiblemente, más importante de su carrera desde que comenzó su andadura en la cantera sevillista y desde el principio percibe una ilusión desbordante.

No en vano, el canterano nervionense se encuentra a punto de hacer historia con el humilde Torreense de la segunda división lusa, porque en solo ocho días se juega el ascenso en el 'play off' contra el Casa Pía y el título de la Copa de Portugal contra el Sporting Clube.

El miércoles arrancó la promoción, que se decidirá del próximo jueves, con empate a cero, y este domingo culminará la proeza de disputar la gran final contra un grande del fútbol luso, un auténtico "escaparate" para Vázquez y un premio por su magnífica temporada individual y colectiva.

Javi Vázquez explica como vive este momento y no esconde su sentimiento sevillista

En plena concentración de emociones, el defensa alcalareño atiende amablemente a nuestra llamada y describe cómo se siente en vísperas de un momento histórico y lo que significa en su periplo como profesional, a la par que no esconde ni su sevillismo confeso ni el sueño de poder vestir de nuevo la elástica del club de su corazón, que lo ha hecho sufrir en las últimas semanas, tras haber llegado a debutar con el primer equipo.

- En primer lugar, muchas gracias por hacernos un hueco en estos días tan importantes y en pleno revuelo por lo mucho que se juega el Torreense y la histórica final del domingo con un club tan poderoso como el Sporting Clube.

- La verdad que es una semana atípica en el club, Hemos hecho una temporada increíble, en la que hemos conseguido grandes cosas. Jugamos los tres partidos más importantes de la historia del club. Desde que nos clasificamos para la final de la Copa, toda la gente lo vive con mucha intensidad, porque aquí la final de la Copa para los portugueses y para Portugal es una fiesta enorme, es un partido muy importante que será recordado por todos nosotros y por todos los aficionados.

- Y a un partido siempre puede pasar de todo... ¿Se ven capaces de dar la sorpresa?

- Sabemos que son un equipazo, no hay nada que decir que no sepamos todos, un equipo de Champions que ha competido hasta el último momento en la elite europea, y que aquí en Portugal es un referente. Nosotros somos un club humilde, pero bueno, en un partido y en una final puede pasar cualquier cosa. Vamos a competirles al máximo, sin presión, vamos a disfrutar, para nosotros ya llegar a la final es un premio que hemos obtenido al trabajo que llevamos haciendo toda la temporada. La verdad es que el Torreense es un club que es humilde, que lleva haciendo las cosas bastante bien, que lleva apostando por jugadores jóvenes con hambre, que quieren mostrarse y saltar un escalón para jugar en mejores ligas.

- ¿Cómo se gestiona anímica, física y emocionalmente jugarse en tan poco tiempo un ascenso y un título? ¿Hay una prioridad?

- Realmente para nosotros el ascenso es más importante a nivel de crecimiento para el club, para la visibilidad que tiene también estar la máxima categoría, pero también lo es jugar una final histórica. Hay que jugar los tres partidos y, aunque se nota el cansancio, es el último esfuerzo y merece la pena.

Los consejos de su padre, Ramón Vázquez

- Su padre, Ramón Vázquez, una leyenda del Sevilla y figura destacada del fútbol español, ¿le ha dado algún consejo de cara a estos partidos?

- No solemos hablar mucho de mí, porque prefiere darme esa intimidad, pero algo hemos hablado y me dice que son partidos muy importantes, que hay mucha gente pendiente de mí y que me tengo que mostrar sin miedo, como si fuera un partido más, como lo que llevo haciendo toda la temporada.

-¿Estará en el campo en la final?

- Sí, sí, viene para los play offs y para la final.

- A nivel personal, ¿qué supone para Javi Vázquez este momento tan especial con tanto en liza?

- Son partidos muy importantes, porque puedes mostrar ante mucha gente lo que eres capaz de hacer e intentaremos hacerlo lo mejor posible. La final es un escaparate para todos, ante un equipo tan relevante tanto dentro como fuera de Portugal. Este tipo de partidos los ve mucha gente, que está pendiente de lo que ocurra y te das a conocer. Eso es vital.

- ¿Es la mejor versión de Javi Vázquez?

- Afronto este momento en un nivel de forma bastante bueno y yo diría que sí, que es mi mejor versión. He ido aprendiendo otras cosas que a lo mejor antes me faltaban y bueno, creo que me encuentro muy bien. He vivido grandes momentos en España con dos ascensos, pero ahora...

- ¿Por qué decidió hace dos veranos hacer las maletas rumbo a la segunda portuguesa?

- Sentía que mi cabeza necesitaba un cambio después de la temporada en Lugo. Salir a otro país, darme a conocer fuera de España, no cerrarme solo al fútbol español. Obviamente al principio, cuando tomé la decisión, tenía un poco de incertidumbre de cómo iba a ser ese proceso, pero desde el primer día me acogieron fantásticamente. Parecía que llevaba ya mucho tiempo en el club y a día de hoy lo volvería a hacer mil veces más.

- Obviamente, ahora tiene la cabeza en el ascenso y la final de Copa, pero ¿se ha planteado ya si seguirá el curso que viene en Portugal, sobre todo si asciende a la Primeira Liga?

- Me lo pregunta mucha gente, pero ahora mismo estoy centrado en los tres partidos que quedan, que van a marcar mucho el futuro del club y el de los jugadores. Es importante que no desviemos la concentración de estos partidos y a partir de ahí ya veremos a ver lo que hacemos.

El sufrimiento de Javi Vázquez con la salvación del Sevilla

- En estos últimos días no solo ha tenido que lidiar con las emociones de los compromisos que afronta, porque el Sevilla también lo habrá hecho sufrir en su lucha por salvarse...

- Sí, sí. Vi el partido contra el Real Madrid. Lo he seguido toda la temporada, como sevillista que soy y ha sido un año de mucho sufrimiento, de mucha dificultad, pero bueno, creo que en los momentos importantes, cuando se une todo el sevillismo, somos mucho más fuertes. La afición del Sevilla gana partidos y se ha visto en esta recta final de la temporada, donde necesitábamos dar un empujón todos desde fuera.

- ¿Era de los que apostaba por la salvación en los peores momentos?

- Tengo que decir que después del partido de Osasuna, lo veía muy complicado, por la dificultad que notaba en los jugadores. Cuando te ves ahí es muy difícil jugar a tu nivel, porque psicológicamente es complicado con un peso encima. Sin embargo, en cuanto vi la reacción del público, el ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán, aumentaron mis esperanzas.

- La cantera ha sido fundamental.

- Es cierto que al final lo que nos han sacado adelante son la gente de la cantera. Jugadores que en el peor momento del Sevilla han estado ahí para sacarnos adelante. Es un sueño para todo canterano dar ese salto y lo han aprovechado. Para todo el que ha vivido el Sevilla desde cuna como yo, en mi caso, es un sueño. Vestirte, ponerte la equipación del primer equipo, jugar un partido con el Sevilla.. En este caso hemos visto muchos jugadores que han tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo y creo que ha sido fundamental.

Su espinita clavada con el Sevilla: "En mis tiempos era diferente"

- Se lo tengo que preguntar. ¿Le queda la espinita de no haber podido desarrollar su carrera como sevillista tras haber debutado en el primer equipo?

- Sí, un poco sí, pero es verdad que las circunstancias en mis tiempos eran diferentes. Cuando yo estaba en el Sevilla, peleaba todos los años por entrar en Champions. Hacía también en verano unos fichajes de 10 o 15 millones de euros. Es diferente, pero bueno, cada uno le toca el momento que es. Estoy muy agradecido y lo estaré siempre al Sevilla, que me lo ha dado todo desde pequeño.

- Imagino la respuesta si le pregunto si le gustaría volver algún día al Sevilla.

- Hombre, claro. Tengo esa espinita y siendo sevillista, qué mejor sitio que en casa. La verdad es que sigue siendo un sueño para mí. Yo trabajo día a día, sé que es difícil, pero nunca se sabe. La esperanza es lo último que se pierde, así que hay que seguir trabajando.

- Ahora atraviesa por un gran momento y le quedan muchos años de carrera por delante.

- Sí, sí, yo no pierdo la esperanza. Trabajo día a día por ser cada día mejor, porque llegue el final de temporada y yo me sienta bien conmigo mismo y feliz de cómo ha sido la temporada. Hay que ir dando pasos poco a poco, y después ya se verá.