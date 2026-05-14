El Sevilla confirma un nuevo 'manicomio' en el Sánchez-Pizjuán contra el Real Madrid.

El sevillismo responderá nuevamente el próximo domingo para conseguir la salvación matemática tras corroborar el club, con un matiz importante, que ya no queda papel disponible

Tras el triunfo contra el Villarreal, el Sevilla necesita un punto en los dos partidos que restan para certificar definitivamente su permanencia y después del choque tanto el vestuario nervionense como el propio Luis García Plaza pidieron un último esfuerzo a la afición blanquirroja,

"Hay que estar orgullosos por los 43 puntos, pero como entrenador tengo que pensar que todavía no está hecho. Es que está ganando todo el mundo, como nosotros. Sé que estamos muy eufóricos, pero el domingo tiene que ser un manicomio también, por si nos hace falta ganar o puntuar", señaló el entrenador nervionense y la respuesta de la afición ha sido inmediata.

El Sevilla cuelga el cartel de 'no hay billetes' con un matiz

De hecho, el club de Eduardo Dato ha anunciado un nuevo 'manicomio' para la cita del próximo domingo, a partir de las 19:00 horas en la Bombonera, al confirmar a través de sus medios oficiales que ya no queda papel disponible.

"El Sevilla FC, desde su Área Social, quiere comunicar que, de cara al encuentro ante el Real Madrid de este domingo, ya se ha agotado el cupo de entradas disponibles para la importante cita en Nervión", explica el club, que revela que se han vendido todas las localidades puestas a la venta, si bien matiza que todavía podría haber opciones de vivir este choque importante en las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Cabe destacar, eso sí, que se podrán seguir adquiriendo las localidades que, en estas últimas horas, vayan quedando liberadas por los socios a través de la cesión de abonos", aclaró el club a tres días del último partido de la presente temporada en la 'Bombonera' sevillista.

Queda por saber si la grada se teñirá de nuevo de un solo color

El ambientazo que se espera en el feudo sevillista será el colofón al extraordinario apoyo brindado por el sevillismo cuando más lo ha necesitado el equipo, con el estadio prácticamente lleno contra la Real Sociedad y el Espanyol y un ruido que llevó en volandas al equipo en dos finales decisivas.

De rojo la grada contra la Real y de blanco contra los pericos, queda por saber si Biris Norte pondrá en marcha otra iniciativa para que nuevamente toda la afición tiña de un solo color el estadio y desde primera hora los de García Plaza Nervión noten el ambiente de los grandes partidos, aunque estos no sean precisamente para ganar títulos, no por ello menos trascendentales.

Además, en su comunicado oficial el club hace una petición a la afición para evitar las aglomeraciones en la entrada. "La entidad quiere trasladar a todos los asistentes al partido la recomendación de acceder antes de lo habitual al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, debido a las posibles aglomeraciones de público que se pueden dar en los tornos a la hora del encuentro".

Así las cosas, se espera una nueva fiesta en Nervión contra un Real Madrid que no se juega nada en la que todo el mundo desea poder celebrar, por fin, la ansiada permanencia en la máxima categoría del fútbol español a la par que se consuma la venta del club a Five Eleven Capital y Sergio Ramos.