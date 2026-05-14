El Sevilla, pendiente de una baja importante y sin tiempo para recuperar fuerzas

La plantilla regresó al trabajo esta mañana pocas horas después de pitido final en La Cerámica con los focos puestos en Isaac Romero y en tres futbolistas entre algodones

El calendario y la lucha por la salvación no concede ni un respiro a la plantilla del Sevilla, ni siquiera para celebrar la gran victoria conseguida este miércoles ante el Villarreal que deja la salvación a un solo paso.

En este sentido, en un principio estaba previsto que los nervionenses no volvieran al trabajo hasta esta tarde, o al menos así lo recogía la agenda de esta semana, pero finalmente se ha ejercitado esta mañana, 13 horas después del pitido final y tras regresar a la capital hispalense de madrugada.

Poco tiempo para preparar el partido contra el Real Madrid

Luis García Plaza sabe que no dispone de mucho tiempo para preparar el choque del domingo contra el Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde necesita como mínimo sumar un punto para asegurar la continuidad en la categoría antes de visitar al Celta en el cierre del campeonato. Y es que tras la sesión de hoy, solo le quedará el entrenamiento de mañana viernes y el del sábado, este último en el estadio.

Así las cosas, como informó el propio club al tratarse de un entrenamiento a puerta cerrada, fue una sesión de recuperación tras la victoria contra el Villarreal y los de Luis García Plaza realizaron trabajo tanto en el gimnasio como sobre el césped de la ciudad deportiva para comenzar a preparar ya la cita del domingo contra los madridistas.

Pendiente de Isaac Romero

Un entrenamiento donde los focos estuvieron puestos en el estado físico de Isaac Romero, el único inquilino de la enfermería recuperable en los partidos que restan, tanto en cuanto Marcao se sabe desde hace tiempo que se perdía lo que resta de temporada y Manu Bueno no llegará a tiempo para los dos choques que finiquitan la presente campaña.

Con molestias desde el partido contra la Real Sociedad, en el que tuvo que ser sustituido, no estuvo disponible contra el Villarreal, y ahora todo dependerá de su evolución en los pocos entrenamientos previos al partido dominical.

El lebrijano es una pieza importante para Luis García Plaza y necesita que esté disponible para contar con más recursos arriba de cara a los dos encuentros restantes de la presente campaña.

Tres futbolistas entre algodones

No obstante, no es el único futbolista que se encuentra entre algodones en la plantilla, pues Plaza se vio obligado ayer a dejar en banquillo a Gudelj, Castrín y Ejuke porque estaban muy justos físicamente y el nigeriano ni siquiera entró en el campo pese a ser una pieza importante para el míster en los últimos partidos. El serbio y el canterano sí participaron en la recta final.