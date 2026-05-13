El Getafe entierra el milagro de la Conference, pero acerca la permanencia a Nervión

Aunque el objetivo sigue siendo la salvación y nadie en blanquirrojo se distrae con una hipotética lucha postrera por la séptima plaza, sus opciones a la finalización de su partido en Villarreal eran casi diez veces mayores de jugar la UECL que de caer a Segunda división

La mega calculadora de Fran Martínez en @LaLigaenDirecto cifraba a la finalización del Villarreal CF 2-3 Sevilla FC en un 0,27% las opciones de descenso de los nervionenses con 43 puntos, que podrían bastarles pese a la desconfianza de Luis García Plaza y el vestuario, y en casi diez veces más (2,5%) las de ser séptimos, una posición que tendría como premio la disputa de la Conference League, torneo inédito en la historia blanquirroja. Con la quinta plaza y su correspondiente clasificación para la Champions League en propiedad del eterno rival, el Real Betis, la sexta (de Europa League) se queda a siete unidades a falta de seis por jugarse, pero el siguiente peldaño no era imposible.

Con sólo dos puntos de margen antes de arrancar su duelo en el Coliseum ante el RCD Mallorca, rival directo de los sevillistas por la salvación, se podría haber abierto un nuevo frente ilusionante para la sufrida parroquia del Ramón Sánchez-Pizjuán, sin sellar el pasaporte desde la 23/24, pero la victoria azulona sobre los bermellones, con doblete de Martín Satriano antes del descanso (3-1 al final), alejaba ese hito hasta las cinco unidades, con solamente seis en liza. Con el duelo directo igualado (1-2 y 0-1), tocaría recurrir al general, donde los madrileños tienen seis goles de ventaja, por lo que con sumar un punto más les valdría prácticamente.

Por otro lado, la victoria del Getafe CF supone automáticamente el traspié de los baleares, que sí se imponen en el 'goal-average' particular al Sevilla FC, una buena noticia al seguir cuatro puntos por debajo. Porque el Levante UD había alcanzado ese mismo listón de 39 puntos remontando en Vigo el martes, el Elche CF se queda con los mismos al perder en La Cartuja y el Girona FC partirá de idéntica referencia este jueves ante la Real Sociedad en Montilivi. El que se ha escapado un poco de la quema es el Deportivo Alavés, capaz de imponerse en Mendizorroza al campeón FC Barcelona (1-0) para llegar a los 40.

Lo que necesita el Sevilla para ser de Primera matemáticamente el domingo

Con 43 puntos y cuatro de colchón con el descenso, el Sevilla FC será matemáticamente equipo de Primera división si vence el próximo domingo 17-M al Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pues, como poco, seguirá sacando esa ventaja al primero que bajaría con únicamente tres unidades por ser asignadas. Un empate sería suficiente para los de Luis García Plaza si al menos dos de los de 39 (seguro, Levante UD, Elche CF y RCD Mallorca, puede que también el Girona FC) no vence su encuentro o si hay tablas entre granotas y bermellones. Existen igualmente varias combinaciones con derrota sevillista que valdrían para celebrar la permanencia.