Kike Salas saca pecho tras ganar al Villarreal: "Nos dieron por muertos tras perder con Osasuna"

El central, protagonista con el segundo tanto, admite una "alegría inmensa", señala un factor clave y responde a los que dieron por descendido al equipo

Kike Salas se erigió en uno de los protagonistas del triunfo determinante del Sevilla en La Cerámica al anotar el gol del empate al borde del descanso con una definición de alto nivel.

Y como no podía ser de otra forma, el canterano se mostró eufórico tras el choque por la importancia capital del meritorio triunfo donde casi nadie ha ganado.

"Ahora mismo siento una alegría inmensa. El partido se nos puso bastante complicado con ese 2-0, más en este campo, donde son un gran equipo", señaló el central, que apuntó como factor clave a la confianza del equipo.

Kike Salas destaca la confianza como el factor clave

"Como dice nuestro lema, nunca hemos dejado de creer. El equipo rebosó confianza y prácticamente nos han creado pocas ocasiones", indicó el aruncitano, que cree justo el resultado y destaca el trabajo atrás del equipo. "Hemos estado bastante seguro atrás. Todo el mundo lo ha dejado todo. Muy contento por el esfuerzo y del trabajo del equipo. Nos merecíamos la victoria".

Es la tercera victoria seguida del equipo para dejar la salvación prácticamente sellada y Kike Salas saca pecho después de todas las críticas recibidas contra Osasuna.

Reivindica lo conseguido por el equipo

"Casi no somos conscientes de lo que hemos hecho en los últimos partidos. Ante Osasuna nos daba todo el mundo por muertos y el equipo se ha repuesto totalmente. Hemos confiado en nosotros, la afición ha estado para apoyarnos... Esta tercera victoria consecutiva ha sido increíble y nos da un plus de moral para lo que resta".

También se le preguntó sobre la importancia de la cantera en la lucha por la salvación del equipo, hoy con dos goles y el sábado con el tanto de Castrín.

"Es un orgullo y una alegría. Llevamos trabajando muchísimo tiempo, también sufriendo. Siempre hemos estado ahí, la cantera está dando la cara para todo. Nos lo merecemos por todo el esfuerzo que llevamos", señaló el de Morón, que se siente muy satisfecho por su aportación personal.

Satisfecho por su actuación y felicita a Oso

"A nivel personal, estoy muy contento por el gol y por poder ayudar al equipo; mi familia estaba aquí en el estadio. Estoy muy feliz", apuntó Kike Salas, que felicitó a Oso por su gran partido y un gol que fue clave para creer en la reacción.

"Me alegro muchísimo por Oso, que he visto que estaba su familia", indicó un Kike Salas pletórico que se erige en el segundo defensa de LaLiga que gana más duelos aéreos en el campeonato liguero.