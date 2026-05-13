García Plaza explica sus ajustes para remontar y rebaja la euforia en el Sevilla: "Todavía no está hecho"

El técnico resalta lo conseguido por su Sevilla, con cuatro victorias en siete partidos, revela lo que retocó con 2-0 y pide prudencia de cara a la permanencia: "El domingo tiene que ser otro 'manicomio' por si nos hace falta"

Luis García Plaza se mostró muy satisfecho por el triunfo, explicó los reajustes que hizo con 2-0 y dejó claro que todavía la salvación no está garantizada, por lo que pide un nuevo "manicomio" el próximo domingo.

"El equipo había ganado ocho partidos en 31 jornadas y llevamos cuatro ganados de siete. Hemos ganado al campeón de Copa, al Espanyol y hoy a un equipo de Champions. O sea que el equipo está bien", señaló el madrileño, que destacó las prestaciones en ataque y la actitud del equipo.

"Creo que en ataque hemos hecho un buen partido. En la primera parte no han sorprendido con los jugadores que iban por fuera; Moleiro no lo esperábamos y Gerard, sí. Nos han desajustado y la precisión que tienen en esos metros... Hemos llegado bien, pero nos faltaba eso. Los jugadores, en ataque, estaban metidos", indicó García Plaza, que reveló dos movimientos claves para que el equipo reaccionara.

La aparición clave de Oso

"Vas 2-0 y dices que es difícil, pero hemos podido hacer un ajuste con Rubén y Oso. En ataque estábamos bien y ha aparecido Oso; eso ha hecho decir al equipo que podemos. Y la segunda parte, quitando el final, también ha sido perfecta. Es que si el Villarreal no te somete en algún momento...", indicó Plaza, que celebra los tres puntos pero pide prudencia.

"Vamos a ver lo que hace falta para salvarse. Hay que estar orgullosos por los 43 puntos, pero como entrenador tengo que pensar que todavía no está hecho. Es que está ganando todo el mundo, como nosotros. Sé que estamos muy eufóricos, pero el domingo tiene que ser un manicomio también, por si nos hace falta ganar o puntuar. No lo sé. Igual que en un pesimismo tengo que tranquilizar, también en positivismo", señaló.

Mención para la cantera y para Akor Adams: "No tengo miedo de poner a nadie"

También se refirió a la aportación de los canteranos y afirmó que no tiene miedo de poner a nadie. "El otro día ni caí, pero terminamos jugando con una defensa que era Juanlu, Castrín, Kike y Oso. Es que tenemos que tirar de cantera. Yo no tengo miedo a poner a nadie, ni a Alexis con treinta y muchos, ni a Manu Bueno, ni a Juanlu, ni a Azpilicueta...", apuntó el técnico, que se refirió a otros nombres propios.

"Yo intento valorar a los que juegan bien. Quiero resaltar también a Lucien y Djibril. Akor, después de una mala racha, se ha recuperado. Todos, todos... Pero es verdad que los de la cantera están dando un paso adelante. Sienten el equipo, pero también hay que rendir y creo que lo están haciendo", apuntó García Plaza, que destaca su papel a la par que insiste en la cautela.

"La responsabilidad que acepté era muy grande"

"El Sevilla es un club muy grande, siempre lo he dicho, y la responsabilidad que acepté lo era también. He intentado trabajar con la máxima tranquilidad, sin perder el foco, conociendo a la plantilla cada día, que es fundamental. Conocer a las personas me ayuda a sacarles mucho. Entendedme, igual que cuando todo el mundo dice que vamos a descender yo digo que no, ahora que dicen que nos vamos a salvar digo que no. Hay que seguir, seguir y seguir. Ojalá ya lo estemos, pero hasta que no me lo demuestren sigo pensando que tenemos que puntuar para conseguir la salvación", señaló.