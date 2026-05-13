Villarreal 2-3 Sevilla: Remontada contra pronóstico para que salgan las cuentas

Los castellonenses, que mandaban con un cómodo 2-0 a los veinte minutos, vieron cómo el más urgido cuadro nervionense igualaba antes del descanso y remataba la faena en la reanudación para alcanzar unos 43 puntos que deben valer; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Ni el sevillista más optimista confiaba no ya en ganar en La Cerámica, sino siquiera en 'rascar' algo a la vista de la puesta de largo de los suyos, que perdían 2-0 a los veinte minutos y parecían desconectados cuando más falta hacía lo contrario. Pero se levantaron los de Luis García Plaza a tiempo de igualar antes del descanso por medio de Joaquín Martínez 'Oso' y Kike Salas, rematando la faena en la reanudación contra todo pronóstico Akor Adams para alcanzar los 43 puntos, un listón que debe valer para amarrar la salvación, aunque con dos jornadas aún para prolongar la racha de tres triunfos seguidos ante Real Madrid y RC Celta.

El arranque no fue precisamente trepidante. Mandaban los amarillos, aunque con una marcha menos de lo necesario para sorprender, mientras que salía a la contra, sobre todo por derecha, el conjunto rojinegro, que pidió sendos penaltis de Alfonso Pedraza sobre Rubén Vargas y, sobre todo, José Ángel Carmona que Busquets Ferrer no consideró punibles. Nicolas Pépé y George Mikautadze lo intentaron sin suerte, aunque el que atinó fue Gerard Moreno, que recibió entre líneas del georgiano para 'bailar' a toda la defensa y cruzarla al palo contrario con suavidad. Como dicen los modernos, un pase a la red a los trece minutos para abrir el marcador.

Se revisó una posible posición ilegal en el inicio de la jugada del '9' castellonense, que no sólo no estaba, sino que ampliaría el marcador enseguida con una gran acción colectiva culminada por Alberto Moleiro, que la picó por encima de Odysseas Vlachodimos desde la línea de fondo para que el ex del Lyon remachara a placer en el segundo palo. Un doble golpe al mentón que dejó groguis a los de Luis García Plaza, que apenas conservaban el balón en su poder. Al menos, Joaquín Martínez 'Oso' probaba desde lejos los reflejos de Arnau Tenas, al tiempo que, aunque fuera por amor propio, la presión hacía acto de aparición para que su anfitrión no saliera sin oposición.

Despertaba definitivamente el Sevilla FC, aunque ya con 2-0 en el marcador. Con un poco más de intensidad y actitud, la escuadra nervionense metía al Villarreal CF en su campo y recuperaba porcentajes interesantes de posesión. Le quedaba hacer algo de daño. A once del intermedio, se durmió Neal Maupay tras haber recibido libre de marca en el semicírculo. Y la insistencia tuvo premio: Lucien Agoumé abre a la izquierda para Oso, que se fue de Alex Freeman con un gran control orientado y recortó dentro del área a Pau Navarro para definir con su pie menos bueno, doblando las manos del meta llegado del PSG.

Antes del descanso, una escaramuza prometedora de Neal Maupay certificaba el cambio radical de las sensaciones, mientras que Kike Salas no aprovechó por poco con su peinada el resbalón de Arnau Tenas. En un arrebato de orgullo, Pape Gueye rozó la escuadra de zurda desde la frontal, un espejismo que no iba a afectar al paso al frente visitante: centró, algo forzado, Rubén Vargas desde la línea de fondo y volea de zurda a quemarropa del aruncitano, incorporado al ataque y sin marcador (en pleno despiste amarillo), al fondo de las mallas. En pleno alargue, anulaban los rojinegros la ventaja de un rival que se las prometía muy felices en el ecuador de esta fase.

La reanudación empezó con los castellonenses a simple vista más 'enchufados', aunque los andaluces seguían a lo suyo en pos de la remontada. Así, un saque de banda larguísimo de César Azpilicueta lo peinaba Kike Salas para que Neal Maupay casi ganase el salto a Alex Freeman en posición franca. Más nítido fue el intento del franco-argentino para asustar a Arnau Tenas por el efecto como colofón a una buena transición por banda derecha de su equipo. Por parte local, una buena penetración del recién ingresado Tajon Buchanan la abrocharía Alberto Moleiro, tras quedarse con el molde Georges Mikautadze, aunque Odysseas Vlachodimos no dio segunda opción.

Había movido su banquillo de manera intensa Marcelino García Toral, aunque el que vio puerta a continuación fue Akor Adams, que alojó en la misma escuadra un latigazo de zurda que sorprendió a Arnau Tenas. Remontada completada a falta de menos de veinte minutos para el epílogo. En el 85, entre pitos de sus aficionados, pudieron empatar los amarillos, pero José Ángel Carmona salvaba bajo palos el chutazo de Pau Navarro. El repliegue, con todo, daría resultado, certificando los de Luis García Plaza una victoria que vale su peso en oro para la permanencia. Y, a este paso, quién sabe si para algo más.

Ficha técnica del Villarreal CF - Sevilla FC de LaLiga EA Sports

Villarreal CF: Arnau Tenas; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pépé (Buchanan 60'), Parejo (Comesaña 70'), Pape Gueye (Thomas Partey 60'), Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze (Ayoze 70').

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Vargas (Juanlu 67'), Agoumé, Sow (Gudelj 86'), Oso; Maupay (Alexis Sánchez 71') y Akor Adams (Castrín 86').

Árbitros: Busquets Ferrer (balear), con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR. Amarillas a los locales Ayoze y Renato Veiga, así como al visitante Carmona.

Goles: 1-0 (13') Gerard Moreno; 2-0 (20') Mikautadze; 2-1 (36') Oso; 2-2 (45+2') Kike Salas; 2-3 (72') Akor Adams.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 36ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cerámica ante 17.325 espectadores, con más de 600 aficionados sevillistas en las gradas.