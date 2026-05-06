Gudelj pide "otro manicomio" y LaLiga avisa de que se viene una multa

El capitán agradece a la afición "el ambientazo, el apoyo, la confianza, el amor y el cariño incondicional" que les llevó "en volandas" hacia el triunfo ante la Real Sociedad: "Si el Sánchez-Pizjuán quiere, el Sánchez-Pizjuán puede"

"GRACIAS en mayúsculas a nuestra afición por el increíble ambientazo de ayer y por el apoyo y la confianza que nos ha dado desde que caímos derrotados en Pamplona. Cuando más lo necesitábamos, nos disteis amor y cariño de forma incondicional y nos llevasteis en volandas para conseguir una victoria que nos acerca al objetivo. Aún queda mucho y os seguimos necesitando!!! Este sábado queremos otro 'manicomio' en Nervión.Si el Sánchez-Pizjuán quiere, el Sánchez-Pizjuán puede. ¡¡¡Vamos Sevilla!!!", escribe en su perfil personal de Instagram el capitán del Sevilla FC, un Nemanja Gudelj que se vanagloriaba del deber cumplido, aunque avisaba de la importancia de la próxima cita en casa ante el RCD Espanyol.

El serbio se tiró un órdago tras el último entrenamiento previo al encuentro contra la Real Sociedad al afirmar que era "imposible que este club vaya a bajar" a Segunda división, logrando esa motivación extra en sus compañeros y en el público para una comunión que, de momento, se ha transformado en un triunfo crucial que sacó a los blanquirrojos de los puestos de descenso, aunque la ventaja es mínima y habrá que seguir remando en la dirección para amarrar el objetivo de la permanencia en la elite.

No se denuncia ningún cántico, pero sí el lanzamiento masivo de rollos de papel

En su escrito semanal de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante, recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, no incluye LaLiga respecto al duelo ante el Real Sociedad del pasado lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán más que una cuestión más de tipo logístico.

"A la salida de los jugadores al campo, los aficionados locales, de manera generalizada desde todos los sectores de la grada, lanzaron rollos de papel higiénico al terreno de juego. Dicha acción había sido convocada por diferentes colectivos de animación del equipo local desde redes sociales. Los voluntarios desplegados por el club retiraron la mayoría del papel arrojado al terreno de juego, retardándose el inicio del partido por esta cuestión. En algunos momentos se pudo detectar parte de este papel en el interior del terreno de juego, arrastrado por el viento", asegura la nota, que podría acarrear algún tipo de multa.

Cien por cien de puntos con la equipación retro

Surtió efecto la acción auspiciada el mismo lunes sobre la marcha de desempolvar la equipación retro del día del Atlético de Madrid con fines puramente supersticiosos. Así las cosas, el Sevilla FC ha ganado por la mínima en el Ramón Sánchez-Pizjuán los dos encuentros en que ha vestido esa indumentaria de Adidas fabricada con ocasión de la jornada vintage organizada por LaLiga (la 31ª) y en la que participaron casi todos los clubes de Primera y Segunda división. Porque, tras el 2-1 a los colchoneros, llegó esta semana el 1-0 a la Real Sociedad. Ni cotiza que será la vestimenta que se utilice de nuevo el próximo sábado 9 de mayo a partir de las 16:15 horas ante el RCD Espanyol con la intención de prolongar el pleno de resultados positivos.