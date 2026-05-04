Vuelve a lo retro para la final ante la Real Sociedad por pura superstición

El equipo blanquirrojo vestirá este lunes la equipación vintage que estrenó en la jornada 31ª, junto con la mayoría de clubes de Primera y Segunda, precisamente cuando se produjo la única victoria con Luis García Plaza al frente

El Sevilla FC ha anunciado en la mañana de este viernes, a pocas horas de su final de la jornada 34ª contra la Real Sociedad para salir del descenso, que cambiará su indumentaria habitual. En realidad, repetirá la de su última comparecencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la 31ª fecha del campeonato liguero, con la práctica totalidad de los equipos de Primera y Segunda división tuneando sus equipaciones para honrar la jornada retro. Un apego a la camiseta clásica que, en el caso nervionense, tiene un matiz de superstición, puesto que esa cita contra el Atlético de Madrid ha sido el único triunfo hasta la fecha con Luis García Plaza.

Con cuello de pico rojo en vez de redondo, las mismas rayas en los hombros, pero con el logo de Adidas y el escudo antiguos, además de la publicidad en negro y no en azul, la versión estrenada el pasado 11 de abril dio suerte a los hispalenses, que se impusieron por 2-1 a una versión descafeinada del cuadro colchonero, con Diego Pablo Simeone reservando a todos sus titulares para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el FC Barcelona y para la final de la Copa del Rey. Una amplia rotación que dio bastante que hablar y que también vino bien luego al Elche CF, aunque no este fin de semana al Valencia CF en Mestalla (0-2).

Dependiendo de lo que ocurra ante los donostiarras, la medida puede tener continuidad el próximo sábado 9 de mayo a las 16:15 horas contra el RCD Espanyol. Un evento que, pase lo que pase en realidad, volverá a ser una final para los pupilos de Luis García Plaza, puesto que la lucha por la permanencia está muy apretada tras los últimos resultados, con la mayoría de implicados sumando más de lo habitual en estos casos, lo que eleva la puntuación prevista para respirar por encima de máximos históricos, incluso con la posibilidad de superar los 43 puntos con los que descendió el Deportivo de La Coruña en la 10/11.

Ya se han filtrado las dos primeras equipaciones de la 26/27

Hablando de equipaciones, la página especializada 'FootyHeadlines' dio a conocer a mediados del pasado mes de abril las primeras filtraciones de las dos vestimentas principales que teóricamente lucirán los nervionenses durante la temporada 26/27. Suele equivocarse entre poco y nada esa cuenta, que desvelaba una camiseta titular muy similar a la de este curso, lógicamente en blanco puro con detalles en rojo, mientras que la segunda era roja, aunque con mucha presencia del blanco y del negro, hasta el punto de que el cuello y el fondo escudo, serigrafiado en negativo, tenían esta última tonalidad.