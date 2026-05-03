Alineaciones Sevilla - Real Sociedad: alineación probable de Sevilla y Real Sociedad en la jornada 34 de LaLiga EA Sports

García Plaza se verá obligado a introducir varios cambios en el once por las bajas de Sow y Manu Bueno, lo que genera dudas en la medular

El Sevilla afronta la noche de este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán uno de los partidos más importantes de su historia, alejado del oropel de los títulos y centrado en la mera supervivencia.

Y es que recibe a la Real Sociedad con la salvación en juego, con la obligación de ganar para no perder las esperanzas de evitar el desastre perder la categoría con las consecuencias catastróficas que conllevaría.

Dos bajas en el Sevilla

Para ello, García Plaza debe sobreponerse a dos bajas en el centro del campo que condicionarán su once contra los donostiarras, que se presentan con Europa garantizada tras ganar la Copa y escasas opciones de alcanzar el quinto puesto.

En este sentido, no están disponibles el sancionado Sow, por acumulación de amarillas, ni Manu Bueno, lesionado durante esta última semana. Por el contrario, ha llegado a tiempo Azpilicueta, del que habló García Plaza en rueda de prensa.

El pamplonica, según señaló el míster, no está para ser titular, por lo que la zaga no presentará cambios reseñables, con Juanlu o Carmona, en el carril diestro; y Oso, en la izquierda pese a la recuperación de Suazo, cuya presencia no es descartable junto al paso al frente del canterano, que ya ejerció de extremo en el último choque.

Dudas en el centro del campo

En el centro de la zaga, salvo sorpresa, repetirán Kike Salas y Castrín, mientras que las principales dudas aparecen en la medular por las ausencias antes mencionadas. Agoumé tiene el puesto asegurado, pero falta saber su acompañante, que estará entre Batista Mendy y Gudelj, pues Joan Jordán no ha jugado ni un solo minuto con García Plaza. También ha citado a Nico Guillén, promesa de 18 años que formar parte por primera vez de una lista y que, aunque es difícil, podría dar la sorpresa.

Las bajas le abren la puerta a Peque, con opciones de ejercer entre líneas a pesar de que todavía no ha sido de la partida con el madrileño. Arriba, un tridente con movilidad con Rubén Vargas, Isaac Romero y probablemente el regreso de Akor Adams tras su sorprendente suplencia contra Osasuna.

El nigeriano ejercerá de punta de lanza con las ayudas del lebrijano, fijo para Plaza y del helvético, llamado a asumir responsabilidades en este tramo determinante de la competición.

Cuatro ausencias en la Real Sociedad

Por su parte, la Real Sociedad se presenta en Nervión con las bajas de Zubeldia, Karrikaburu, Rupérez, Odriozola y Guedes, que con molestias en el tobillo, no viajará a pesar de que el sábado reapareció con el grupo.

Con este panorama, todo apunta que Pellegrino Matarazzo desplegará un once muy similar al que empató en Vallecas, con Oyarzabal por detrás de Óskarsson acompañados de Barrenetxea y Kubo.

Posibles onces:

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu o Carmona, Castrín, Kike Salas, Oso, Agoumé, Batista Mendy, Peque, Rubén Vargas, Isaac Romero y Akor Adams.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal.