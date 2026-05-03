Lucas Ocampos también cree en la salvación y lanza una petición a la afición del Sevilla: "Que se rompan las gargantas"

El futbolista argentino, ahora en el Monterrey mexicano, recordó las gestas vividas en Nervión de la mano del sevillismo, que "siempre demostró estar con los jugadores, en los momentos difíciles aún más". Por ello, apuesta por esa comunión entre equipo y grada para lograr la permanencia

El Sevilla FC depende de sí mismo para salir esta jornada de los puestos de descenso en los que cayó tras su dolorosa derrota ante Osasuna. Los resultados de este pasado sábado fueron favorables y los de Luis García Plaza tienen la posibilidad de enganchar del brazo al Deportivo Alavés y hacerlo caer al pozo. Para ello, necesitan vencer a la Real Sociedad este lunes, a las 21:00 horas, en un Ramón Sánchez-Pizjuán que presentará un gran ambiente. Y es que, tras digerir el lógico enfado por los dos últimos tropiezos a domicilio, la afición ha tomado conciencia de la importancia del choque ante los donostiarras y se han multiplicado las iniciativas para transmitir un necesario aliento a la plantilla.

También desde el propio club, además de fijar precios populares que ayudarán a que haya una gran entrada, han puesto en marcha una campaña para tocar la fibra a sus seguidores. Para ello, han recurrido a arengas de leyendas como Jesús Navas o Joaquín Caparrós. También se ha querido sumar esta corriente Monchi. Y por los medios de la entidad han desfilado ex futbolistas como Pablo Alfaro o Bono para insistir en ese mensaje de unión y recalcar la fortaleza de la 'Bombonera' cuando se convierte en una caldera.

En esos mismos términos se ha expresado también Lucas Ocampos, que durante sus cinco temporadas en el Sevilla FC, con un paréntesis de medio curso cedido en el Ajax de Ámstedam, vivió momentos inolvidables como la conquista de dos Europa League y conoce de primera mano el poder de la hinchada blanquirroja. "Sé que esa gente va a ir con muchísimas más ganas al estadio, van a explotar ese estadio, porque así lo demostraron durante los cinco años que estuve", señaló al respecto.

Los recuerdos de las mágicas noches ante el Manchester United y la Juventus

Echando la vista atrás, el actual jugador del Monterrey mexicano, recuerda con nostalgia citas históricas en el Sánchez-Pizjuán, con las victorias sobre Manchester United y Juventus en el camino hacia la Séptima, levantada en Budapest. "Creo que para cualquier jugador en el mundo jugar esa clase de partidos suena impresionante, pero creo que lo hizo más increíble todavía la gente. No hay palabras para describir lo que fue ese día. Creo que son noches que se recordarán para siempre en la historia del club", destacó el argentino, que revivió los momentos "en el bus, viendo a la gente vestida de blanco o de rojo", así como el momento de saltar al campo y ver el colorido de la grada: "Era increíble ver caer los papelillos, escuchar a la gente".

Ahora, desde la distancia, el extremo de Quilmes también sufre con la situación de su ex equipo, que vive momentos muy diferentes a los de aquel glorioso pasado no tan lejano. Pero, pese a que se han vivido momentos de tensión, con recibimientos hostiles al equipo e insultos, no tiene dudas de que el sevillismo estará a la altura para tratar de poner su grano de areno en busca del milagro de la salvación.

Un sufridor más desde la distancia

"Sé que no es fácil, sé que es un momento complicado, pero es el momento para unirnos más que nunca. La gente siempre demostró hacia los jugadores es que en los momentos buenos están, pero en los momentos difíciles aún más", recalcó, lanzando un mensaje para convertir el coliseo de Nervión en esa olla a presión que intimida a los rivales en el decisivo encuentro de este lunes ante la Real Sociedad.

"Gracias a ellos muchas veces hemos ganado partidos. Así que se rompan las gargantas en ese estadio, que sepan que cuando estamos todos juntos somos mucho más fuertes y que tenemos que sacar estos partidos adelante todos juntos", sentenció un Ocampos que también cree en el "corazón y en el alma" de una plantilla que está recibiendo todo el calor de su gente en estos días.

Este mismo domingo, sin ir más lejos, el Sánchez-Pizjuán ha vuelto a llenarse de pancartas de apoyo y banderas, como sucedió el pasado viernes en la ciudad deportiva, y a las puertas del estadio se ha agolpado un gran número de seguidores para alentar a unos futbolistas que han agradecido esos ánimos. Todo suma y también los que vivieron grandes momentos con esa camiseta quieren sumarse a este movimiento.