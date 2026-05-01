La gran entrada que se cocina en el Sánchez-Pizjuán, con el efecto motivante del inolvidable gol de Mbia

El club de Nervión ha informado de que ya se ha agotado el primer cupo de entradas disponibles para la 'final' del próximo lunes ante la Real Sociedad. Justo cuando se cumplen 12 años del tanto del camerunés al Valencia en la Europa League, también rememorado por la entidad

El Sevilla FC se juega la vida este próximo lunes ante la Real Sociedad. Por ello, en Nervión han decidido remar todos juntos para convertir el Sánchez-Pizjuán en una caldera y poder dar de ese modo un importante paso hacia la salvación. Hace tiempo que la 'Bombonera' dejó de ser un fortín. Pero la permanencia pasa en gran medida por sacar adelante los tres particos que aún deben disputarse en ella (luego llegarán Espanyol y Real Madrid) y tanto en el club como en su entorno entienden que es clave volver a generar el ambiente de las grandes citas de un pasado no tan reciente.

Para ello, desde la entidad blanquirroja han realizado un llamamiento a sus seguidores no solo a través de las declaraciones de su director deportivo, Antonio Cordón, de la petición de unión por parte de jugadores como Gudelj o Azpilicueta o de las arengas de leyendas como Jesús Navas y Joaquín Caparrós. Además de todo ello, se ha lanzado una promoción de precios reducidos para abonados y socios rojos que está encontrando una gran respuesta.

Los precios de las entradas: pendientes de la cesión de abonos

En concreto, los precios de las localidades van desde los 15 euros en Gol Norte y Gol Sur, pasando por 25 y 35 euros en Fondo Alto y Fondo Bajo y hasta los 45 y 55 euros en Preferencia Alta y Preferencia Baja. Precios asequibles que aventuran una gran entrada en el Sánchez-Pizjuán, donde se espera a toda la hinchada vestida de rojo tras la iniciativa lanzada desde la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, que ha sido secundada ampliamente en las redes sociales.

Así, el club sevillista ha informado este viernes de que ya se ha agotado el primer cupo de entradas disponibles de cara al trascendental choque ante la Real Sociedad. No obstante, se puntualiza al mismo tiempo que "se podrán seguir adquiriendo las localidades que, en estas últimas horas, vayan quedando liberadas por los socios a través de la cesión de abonos".

Está garantizado, de este modo, que el coliseo de Nervión registrará una de las mayores afluencias de espectadores de la temporada. De hecho, desde la entidad han recomendado también a los asistentes que accedan al estadio antes de lo habitual, "debido a las posibles aglomeraciones de público que se pueden dar en los tornos a la hora del encuentro".

Un mes de mayo muy diferente en Nervión

La imagen de un Sánchez-Pizjuán teñido de rojo recuerda al de otros momentos muy diferentes, como el encuentro frente a la Juventus en las semifinales de la Séptima Europa League. Ahora, en cambio, mayo se presenta como "un mes clave" para lograr la necesaria permanencia, como lo ha calificado el club. Aunque por estas fechas se multiplican las efemérides triunfadoras de un club acostumbrado a vivir citas apoteósicas hace no tanto.

El gol de Mbia en Mestalla, en la historia sevillista

Recientemente, por ejemplo, se cumplieron 20 años de aquel Jueves de Feria en el que el gol de Antonio Puerta abrió las puertas de la gloria. Tras aquel inolvidable zurdazo, han sido muchos otros los momentos épicos. De hecho, el propio Sevilla FC se ha encargado de recodar hoy mismo uno de ellos: el gol de Stéphane Mbia en Mestalla que posibilitó el pase a la final de la Europa League de 2014.

Este 1 de mayo se cumplen 12 años de aquel inolvidable momento. El equipo dirigido por Unai Emery había vencido 2-0 en la ida y perdía 3-0 ante un Valencia que ya celebraba su clasificación. Pero todo cambió en el último suspiro. Coke sacó de banda, Fazio la peinó y Mbia apareció en el borde del área pequeña para asestar un cabezazo letal. Los nervionenses sellaban así el pasaporte para la final de Turín, donde levantarían, ante el Benfica por penaltis, la primera de tres Europa League consecutivas. Sin duda, eran otros tiempos muy diferentes.