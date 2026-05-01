Caparrós se suma a la arenga para buscar la salvación del Sevilla: "Nos tiene que hervir la sangre roja"

El actual presidente de honor de la entidad nervionense su une a los discursos de otras leyendas como Jesús Navas y Monchi, destacando la respuesta de la afición para convertir el Sánchjez-Pizjuán en una "caldera" este próximo lunes, en un choque a vida o muerte ante la Real Sociedad

Con el Sevilla FC en puestos de descenso, después de dos derrotas consecutivas a domicilio ante Levante y Osasuna, el sevillismo se ha movilizado para alentar a los suyos en busca de la salvación. Todo en Nervión todos son conscientes de que la única receta para obrar el milagro pasa por remar todos juntos y hacer un fortín del Sánchez-Pizjuán. Por ello, entre los aficionados, y con la Federación de Peñas Sevillistas como nexo de unión, se multiplican en las últimas horas las iniciativas para transmitir a Luis García Plaza y sus jugadores ese calor que a buen seguro sentirán el próximo lunes, a las 21:00 horas, en el coliseo blanquirrojo, escenario de un duelo a vida o muerte ante la Real Sociedad.

Desde el club, aunque se sigue señalando a Del Nido Castro y el resto del consejo como grandes culpables de la deriva, han puesto su grano de arena al fijar precios populares para buscar un lleno en la 'Bombonera', también para el siguiente compromiso en casa frente al Espanyol. No han faltado además los discursos para pedir unión y las arengas. Hasta una leyenda como Jesús Navas se ha sumado a la causa, siendo el director deportivo, Antonio Cordón, el capitán, Nemanja Gudelj, o César Azpilicueta quienes han dado la cara en nombre de la entidad.

Caparrós recuerda que ya la pasada campaña "mantuvimos la categoría gracias a nuestra gente"

También Monchi ha salido a la palestra para alabar la respuesta de la afición nervionense y poner su granito de arena en esa corriente con la que se busca transmitir todo el aliento posible a un equipo que está a un punto del objetivo, que son dos en realidad al tener perdido el 'average' particular con el Mallorca. Y al igual que el ex director deportivo, tampoco podía faltar otro mito como Joaquín Caparrós, quien ha recordado que no es la primera vez que el Sevilla FC se ve en una situación así. Sin ir más lejos, el pasado curso, con él sentado en el banquillo.

"Todo el mundo lo sabe. Nuestra afición es tan madura, tan histórica, que ha vivido este tipo de partidos en muchas situaciones, no sólo de títulos. Lo vimos la pasada temporada, cuando mantuvimos la categoría gracias a nuestra gente. Tenemos que ser auténticos sevillistas, después del partido lo que sea. Nuestro estadio el lunes va a ser una caldera, vamos a estar los 90 minutos pensando exclusivamente en conseguir los tres puntos", señaló en los medios oficiales del club.

Nada de cuentas: solo Real Sociedad

Además, el actual presidente de honor del Sevilla FC, relacionado recientemente con el Cádiz, eludió realizar cálculos para saber cuántos puntos necesitará el equipo para salvarse en estas cinco últimas jornadas. "No hay que hacer cuentas, tenemos que ir partido a partido, luego el siguiente, pero los cinco sentidos puestos en éste", destacó.

Pocos como el utrerano han sabido motivar a la afición nervionense en los últimos tiempos, tirando de un tópico suyo para volver a hacerlo en estas circunstancias tan angustiosas. "Nos tiene que hervir la sangre roja, pensar en el Sevilla, porque ser sevillista es lo más grande", sentenció.

Las iniciativas de las peñas y la afición sevillistas

Mientras tanto, continúan las iniciativas para trasladar ese apoyo a la plantilla. Desde la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando ya lanzaron la petición de que todos acudan vestidos de rojo este próximo lunes al choque ante la Real Sociedad, lo que ha tenido una gran acogida entre la afición.

Además, como anticipo, este pasado jueves la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios amanecía con un mural de pancartas para motivar y enchufar al equipo de cara a una cita trascendental. Y a lo largo de este viernes, todos aquellos seguidores que lo deseen pueden llevar sus banderas a la sede que la citada federación tiene en el Sánchez Pizjuán (de 18:00 a 20:00 horas) para engalanar con ellas el estadio en la sesión a puerta cerrada del domingo, la última previa a la 'final' frente a los donostiarras. Todo ello, "con el objetivo de que los jugadores sientan el aliento de la afición".