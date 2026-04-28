Los Biris exigen a la directiva que no acuda al palco: "No sois dignos; quedaos comiendo gambas"

La vetusta peña acusa al consejo que preside Del Nido Carrasco de ser "responsable directo de la deriva" del club hacia "una situación límite, insostenible e impropia de su historia y de su gente", recordando que su presencia en Nervión "sólo contamina, divide y perjudica", cuando se necesita "unidad real"

Mientras se suceden las iniciativas entre la afición, las diferentes plataformas y la plantilla, con Nemanja Gudelj como capitán y portavoz, para que el Ramón Sánchez-Pizjuán sea una caldera el lunes 4 de mayo a partir de las 21:00 horas ante la Real Sociedad, también hay llamamientos para que la 'guerra civil' que se vive entre la grada y el consejo de administración que preside José María del Nido Carrasco no desvíe la atención de los presentes. Como en tantas otras ocasiones, Biris Norte ha tomado el altavoz e instado a los directivos que, directamente, no acudan al palco el próximo encuentro de LaLiga.

"Ahora nos dirigimos a vosotros, responsables directos de la deriva del Sevilla Fútbol Club: a todos los miembros del consejo de administración del Sevilla, y especialmente a su presidente. Habéis llevado a la entidad a una situación límite, insostenible, impropia de su historia y de su gente. Os exigimos que no asistáis al encuentro frente a la Real Sociedad. No formáis parte de la solución, sois el problema. Y vuestra presencia sólo contamina, divide y perjudica a un equipo que necesita, más que nunca, unidad real. Dejadnos a nosotros, apartaos. Permitid que el sevillismo intente salvar lo que vosotros habéis puesto en riesgo", comienza el alegato de la peña.

Tocando no ya el orgullo, sino el bolsillo: "Un descenso sería también un desastre económico"

"Si no sois capaces de actuar por dignidad, hacedlo por vuestro puro interés: un descenso a Segunda división no solo sería un desastre deportivo, sino también económico. Pensad, al menos, en eso. El lunes queremos un estadio unido, sin interferencias, sin provocaciones, sin quienes han llevado al club hasta aquí. Nervión debe ser de su gente, no de quienes lo han debilitado. No representáis el sentir del sevillismo, no estáis a la altura de lo que exige este escudo y, por supuesto, este estadio es más nuestro que vuestro. Por eso os pedimos que deis un paso atrás y os mantengáis al margen", continúa Biris Norte.

Por último, el comunicado difundido en los perfiles oficiales de la conocida agrupación afincada en el Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán pedía que su idea de viralizara: "Ni queremos protagonismos vacíos ni sois dignos de esta batalla. Queremos un Sánchez-Pizjuán lleno defendiendo lo que es suyo. Quedaos en vuestras casas, deambulando por los pasillos con vuestros maletines o comiendo gambas en el catering, pero, por favor, dejad al sevillismo solo con SU equipo. Todo aficionado o peña que apoye esta iniciativa que lo haga citando el hilo con el hashtag #ElSevillaSomosNosotros".