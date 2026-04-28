Promesa pública del Sevilla tras el descalabro en Osasuna: "Lo vamos a hacer, os lo juro"

Gudelj, en nombre del vestuario sevillista, mandó una carta abierta a la afición para asumir todas las responsabilidades, invocar a las grandes noches en Nervión y asegurar que, juntos no permitirán el desastre

En el seno del club y del vestuario son conscientes de que la salvación pasa por crecer en el Ramón Sánchez-Pizjuán y sacar adelante los tres partidos que le restan como local ante Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

Por ello, tras la dolorosa derrota contra Osasuna y caer en posiciones de descenso, el equipo se ha encomendado a la afición para que le lleve en volandas en uno de los momentos más importantes de la historia del club al margen de los numerosos éxitos en este siglo. Está en juego la supervivencia y el sevillismo desempeñará un papel fundamental.

Carta abierta de Gudelj en nombre del equipo

Así, desde el revés en Pamplona se han producido varios llamamientos a la afición y el último es una carta a corazón abierto, una disculpa convertida en una petición de auxilio por parte parte de una voz autorizada del vestuario como Nemanja Gudelj.

El capitán nervionense publicó en sus redes un mensaje directo a la afición para pedir perdón por el sufrimiento que les están haciendo pasar y para que el ambiente del lunes sea el de las grandes noches pese a que el objetivo se aleje un abismo del de antaño. <

"No hay palabras para describir la frustración que invade a todo el grupo después del partido de este domingo. Sufrimos por nosotros, por nuestras familias, pero sobre todo por nuestra afición, la que siempre está, la que nunca nos deja. Sufrimos por vosotros, sevillistas", señala la carta subida en una story de Instagram, en la que afirma que asumen toda la responsabilidad en el vestuario y que arreglarán la situación.

"Nos vamos a hacer cargo, lo juro como capitán"

"No os merecéis lo que estáis viviendo. Lo sabemos y asumimos la responsabilidad de la situación límite en la que estamos. Nos vamos a hacer cargo, os lo juro, como capitán y como sevillista", apunta Guldej, que apela a la historia y grandeza del club.

"Esto es el Sevilla FC y su grandeza nos exige que saquemos al club de donde está. No dudéis porque nosotros no dudamos. Lo vamos a hacer. Queremos que os sintáis orgullosos de un grupo de jugadores que el lunes os va a entregar su alma y su corazón", señala.

Pide que el lunes haya el ambiente de las grandes noches en Nervión

Además, deja claro que no duda de que la afición sabe que es el momento de dejar el enfado a un lado y apoyar hasta al final al equipo. "No os pido nada, porque sé que entendéis mejor que nadie el momento crucial que se avecina. Sé que vais a estar ahí. Sé que nos vais a empujar, que nos vais a llevar en volandas", asevera Gudelj, que enaltece lo que son capaces de conseguir si todos reman en la misma dirección."

"También sé de lo que somos capaces cuando esa comunión grada-equipo se hace realidad en nuestro templo de Nervión. Porque ya lo he vivido. Porque ya lo he sentido. El lunes será como en nuestras grandes noches, aunque los objetivos sean diferentes, pero la lucha siguen siendo pr lo mismo, lo mejor para nuestro Sevilla FC. Siempre Sevilla. ¡Vamos Sevilla!", concluye Gudelj, que cree que, con la ayuda del sevillismo, evitarán el desastre de descender a Segunda.