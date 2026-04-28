Cordón cancela el fichaje de Stanic por dos millones y ahora lo pretende el Milan

Cordón no aprovechó que Orta había encarrilado a bajo precio la llegada del centrocampista ofensivo y ahora contempla su espectacular explosión, que lo ha situado en la agenda de clubes de primer nivel

Antonio Cordón se encuentra a día de hoy en el punto de mira por su gestión al frente de la dirección deportiva nervionense por el bajo rendimiento de la plantilla que ha confeccionado y también por sus declaraciones en sus contadísimas apariciones públicas.

Aunque a nadie se le escapa que ha trabajado con el reducido margen de maniobra, ha decepcionado con sus decisiones y, sobre todo, por su labor en el mercado invernal, y ha cometido errores que con el paso de los meses han quedado en evidencia.

Entre ellos ha ganado fuerza que no aprovechara los avances realizados por Víctor Orta para cerrar el fichaje encauzado de Petar Stanic, centrocampista ofensivo oriundo de Serbia que por entonces militaba en el Backa Topola de su país.

Orta tenía avanzado a Stanic, pero Cordón lo paralizó y luego lo rechazó

El exdirector deportivo nervionense había alcanzado un acuerdo con el futbolista de 24 años y sentado las base con su club para un traspaso por unos dos millones de euros, pero todo se paralizó cuando Orta fue despedido y llegó en su lugar Antonio Cordón, que, de primeras, dejó de un lado de esta operación para centrarse en otras prioridades.

Tanto el futbolista como la entidad serbia esperaron durante un tiempo a la decisión final de Cordón, que finalmente no prestó mucho interés por su incorporación y terminó por desestimarla, por lo que, cansados de largas, Stanic puso rumbo por 1,8 millones al Ludogorets búlgaro, donde ha explotado de manera espectacular y se ha puesto en el escaparate con números espectaculares que han trascendido a nivel internacional.

Máximo goleador de la Europa League

Y es que Stanic encabeza la lista de goleadores de la Europa League, en la que su equipo fue eliminado en dieciseisavos a manos del Ferencvaros, con un total de siete goles, igualado con Igor Jesús, delantero de un Nottingham Forest que ha llegado a semifinales.

A estos tantos hay que sumarle los ocho que ha marcado en la liga búlgara, por lo que registra un total de 15 dianas en el presente curso. Además, lleva otra cifra nada desdeñable en asistencias, pues ha servido hasta 12 en lo que va de campaña.

Lo comparan con Milinkovic-Savic y está en la agenda del Milan

Estos números y su rendimiento ha propiciado que Transfermarkt eleve su valor de mercado un millón, hasta los 3,5 kilos, y que lo comparen con su compatriota suyo de la talla de Milinkovic-Savic.

Ya internacional con Serbia, Su salto a la popularidad lo ha situado en el punto de mira de clubes de primer nivel como el Milan, que lo tiene en agenda de cara al próximo verano. También estaría interesado el Bolonia y el Niza francés, entre otros, y el montante que se maneja supera con creces los dos millones que le pedían a Cordón para recalar en el Sánchez-Pizjuán.

Finalmente, el director de fútbol no reforzó la parcela ofensiva del centro del campo en ninguno de los dos mercados, lo que, entre otras de sus decisiones, han lastrado al Sevilla, que rechazó por un módico precio al máximo goleador de la Europa League.