Se salva de acabar la jornada penúltimo, aunque no recibirá a un Espanyol en chanclas

Los nervionenses estaban muy pendientes del último partido de la jornada 32ª de LaLiga, pues una victoria del Levante en Cornellà-El Prat le habría permitido adelantar a los blanquirrojos en la tabla; además, su oponente del 9 de mayo continúa en crisis y no certifica la permanencia

Los porteros fueron los héroes del RCD Espanyol-Levante UD, partido que cerraba este lunes 27 de abril la jornada 32ª de LaLiga. Sobre todo el 'perico' Marko Dmitrovic, que impidió con cuatro grandes atajadas el triunfo granota, aunque la ocasión marrada en el alargue por Karl Etta Eyong a bocajarro es más demérito del camerunés que acierto del serbio. Las tres intervenciones del australiano Matthew Ryan frustraron también a los albiazules, que echaron de menos una mayor precisión de su ariete Roberto Fernández en una de las últimas llegadas claras de la noche. Al final un reparto de puntos (0-0) que comprime algo más la parte baja de la clasificación.

De lo que ocurriera en Cornellà-El Prat estaba muy pendiente el Sevilla FC, que iba claramente con los catalanes por una doble razón: si ganaban los valencianos, les adelantarían en la tabla, mandándole a un sonrojante penúltimo escalón, aunque la permanencia habría seguido estando a un punto (35). Además, si se imponían los de Manolo González, romperían una pésima racha que dura todo el 2026, alcanzando los 41 puntos y rozando prácticamente la tranquilidad, por lo que comparecerían dentro de dos fechas seguramente con casi todos los deberes hechos. No como ahora, que, con 39 puntos aún, se siguen jugando la vida.

Ante el Real Madrid antes de ir a Nervión

Con las tablas de este 27-A entre RCD Espanyol y Levante UD, los barceloneses encadenan dieciséis jornadas sin ganar (un total de seis empates y doce derrotas para sumar un 6 de 36). No ganan desde el último envite de 2025 ante el Athletic Club, pero se les empieza a agotar la renta de la primera vuelta. Con cinco puntos de colchón sobre la zona de descenso, no se pueden confiar ni mucho menos los albiazules, que recibirán ahora al Real Madrid antes de comparecer a las 16:15 horas del próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para intentar amarrar la tranquilidad.

Los duelos directos, un factor que hay que tener muy en cuenta

Contando como rivales directos desde el undécimo hacia abajo, pues Rayo Vallecano, Valencia CF y RCD Espanyol igualan a 39 unidades, cinco sobre el pozo, el Sevilla FC se lleva el 'goal-average' particular con los franjirrojos, el Girona FC, el Deportivo Alavés y el Real Oviedo, mientras que lo tiene igualado con el Elche CF (que cuenta con ventaja de nueve tantos en el balance general) y lo pierde con el cuadro che, el RCD Mallorca y el Levante UD. Los 'pericos' llevan ventaja de 2-1 de la primera vuelta y deberán dirimir ese factor, que puede complicarse con empates múltiples, dentro de dos fines de semana.