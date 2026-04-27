Las intolerables faltas de respeto a Nelson Deossa, Sergio Canales y Sergio Ramos desde México

El periodista Willie González y sus colegas de RG La Deportiva, que mantienen que el cántabro se ha borrado en los últimos partidos, aseguran que el colombiano está apartado por su vida nocturna y el conocido rumor malintencionado y han tenido que disculparse con el camero

Muchos de los casi 700.000 seguidores que tiene RG La Deportiva en las cuatro principales redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok y Twitter) les reprochan que, a veces, prefieran el 'salseo' a la información deportiva. La emisora online de Multimedios Radio, que emite contenido íntegramente deportivo las 24 horas y los 365 días del año, centra sus programas en los dos principales clubes de Nuevo León, los Tigres y los Rayados, estos últimos con masiva presencia de ex jugadores de Real Betis y Sevilla FC, así como de alguno que, como Nelson Deossa, han hecho el camino a la inversa.

En los últimos días, las faltas de respeto y la libertad con la que se refieren a temas muy controvertidos han sido continuas, hasta el punto de tener que matizar o disculparse con algunos de los implicados, seguramente para no tener problemas judiciales. El colombiano, por cierto, ha sido el blanco de los ataques del más vehemente en sus declaraciones, el periodista Willie González, que aseguraba durante ese ostracismo de cuatro partidos oficiales sin jugar entre mediados de marzo y principios de abril que "está apartado porque se fue al Betis a tomarse hasta el agua de las macetas", mientras que su colega Edu Torres terciaba: "Y hubo un tema íntimo también".

"Deossa fue a Colombia y Argentina y salió por problemas; en Pachuca y Rayados se peleó con todos..."

Dieron pábulo en tierras mexicanos al ya conocido rumor malintencionado que se difundió por 'X' aquí y del que se han hecho eco, sin ninguna prueba ni contrastar nada, al otro lado del charco. "Hay quien habla de fiestas, hay quien habla de romper códigos íntimos e institucionales", añade el último de los mencionados. "Fue a Colombia y salió por problemas; fue a Argentina y salió por problemas; llega a Pachuca y se pelea con todos, técnicos y jugadores; llega a Monterrey y se pelea con todos; se va al Betis y se chupa hasta el último tronco... El Vampiro Deossa, de lengua venenosa", incidía González, con burla general por haberse quitado un muerto de encima.

Dudas sobre la lesión de Canales: "Inteligentemente, se está cuidando para llegar bien al Racing"

Autor de 13 goles y cinco asistencias en 32 partidos, termina en un par de meses Sergio Canales su vinculación con los Rayados de Monterrey, con los que no ha conseguido títulos, pero a los que ha aportado 46+22 en 118 citas oficiales. Ausente en las últimas por unas molestias no especificadas, desde RG La Deportiva tienen claro que se habría 'borrado' voluntariamente. "Si el tipo está pensando ya en el Racing de Santander, que se vaya donde sea, donde no le vayan a exigir; prefiero hablar de los que quieren quedarse"; "Yo no le creo a Canales que esté lesionado, yo creo que él, inteligentemente, se está cuidando para llegar bien a su nuevo equipo"... Tales están siendo las lindezas sobre el mediocentro zurdo.

"Si Ramos interpretó que yo dije que consumía sustancias ilegales..."

El tema pasó de castaño oscuro con Sergio Ramos, ex jugador también de Monterrey, calificado en el programa como seguidor habitual durante su estancia en México. El tal Willie González asegura haber recibido un correo electrónico del camero, al que calificaba de "un caballero", que iba a contestar, pero ha tenido que matizar una declaraciones anteriores ante el evidente enfado del central y posible futuro dueño de la mayoría accionarial del Sevilla FC: "Si él interpretó que yo estaba tratando de señalar que él consumía sustancias ilegales le ofrezco una disculpa públicamente. No era la intención ni me consta que lo haga o no. En la carta que me manda dice que lo llamé 'mala leche', mala persona y miserable... No lo he visto en mi vida, no lo conozco y, si también lo lastimé, me disculpo".