Aleix Febas, sobre la mesa de Cordón y Fajardo, no jugará en Sevilla en la 26/27

El mediocentro ilerdense de 30 años acaba contrato y no renovará por el Elche; con varias ofertas de LaLiga y alguna del extranjero, ve con buenos ojos fichar por el Espanyol, que está en 'pole', ya que los nervionenses no llegan a sus pretensiones y los heliopolitanos no pujaron

Está siendo una de las sensaciones del Elche CF y de LaLiga. A sus 30 años, el mediocentro defensivo Aleix Febas está siendo de los más utilizados por Eder Sarabia, hasta el punto de que roza ya los 3.000 minutos (2.925', con 90 en la Copa del Rey), que ha saldado con dos goles y dos asistencias pese a jugar normalmente lejos del área contraria. Pieza básica en los esquemas del míster vasco de los ilicitanos, acumula 158 recuperaciones, un 62,5% de duelos ganados y un 90,1% de acierto en el pase, lo que ha llamado la atención de muchos clubes nacionales y alguno que otro extranjero, máxime porque acaba contrato el 30 de junio de 2026 y no está por la labor de renovar.

Tanto el Sevilla como el Betis valoraron el fichaje de Febas

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el ilerdense Aleix Febas ha sido ofrecido a los directores deportivos de Sevilla FC y Real Betis, respectivamente Antonio Cordón y Manu Fajardo, aunque, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, no jugará en la capital andaluza las próximas temporadas. Ahora mismo, el RCD Espanyol está en la 'pole', aunque el canterano del Real Madrid no se ha decantado todavía por ninguna de las propuestas que maneja. Lo intentaron desde el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero, incertidumbre clasificatoria aparte, no llegan a las pretensiones monetarias del futbolista, por el que no han pujado en La Cartuja.

En La Cartuja, pendientes de Amrabat y Altimira, pero con otras miras

El Real Betis retocará también seguro su 'sala de máquinas', donde tienen la continuidad asegurada solamente Marc Roca y Álvaro Fidalgo. Se escuchan propuestas por Sergi Altimira y se medita negociar con el Fenerbahçe la continuidad de Sofyan Amrabat, mejor como cedido de nuevo que en propiedad. Sin embargo, Aleix Febas no entra a priori en los planes heliopolitanos, como sí un Mikel Amondarain que, a sus 21 años, sería una apuesta a medio plazo, buscando una cesión 'a lo Gonzalo Petit'. Dependiendo de si el premio final es la Champions League o la Europa League, así como de lo que se recaude por el de Cardedeu y/o Nelson Deossa, la inversión será una u otra.

En Nervión se buscan pivotes buenos, bonitos... y gratuitos

Con el futuro del capitán Nemanja Gudelj en el aire (acaba contrato este verano) y pocas opciones de retener al irregular Batista Mendy, le quedaría un año más a Manu Bueno y a un Joan Jordán con el que no se cuenta. Para el eje de la medular quedarían además Djibril Sow (con vinculación hasta 2029) y un Lucien Agoumé (2028) con el que se intentará hacer caja en la próxima ventana de transferencias. Hacen falta pivotes y mediocentros, qué duda cabe, contexto en el que cuadran los movimientos por el rumano Marius Marin, otro que queda libre y con el que no se ha avanzado todavía demasiado pese al viaje reciente a Italia de Antonio Cordón para convencerle.