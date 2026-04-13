Elche, Celta y Espanyol ven que se complica Aleix Febas: emerge la Fiorentina

El centrocampista acaba contrato al final de esta temporada con el Elche CF, el cual no ha conseguido renovarlo a pesar de todos los intentos que ha hecho, lo que ha provocado que numerosos equipos estén intentando fichar al catalán de cara a la próxima campaña

Aleix Febas se ha convertido en uno de los principales animadores del mercado de fichajes cuando aún ni siquiera se ha abierto ya que el centrocampista acaba contrato y todo apunta a que no va a renovar con el Elche CF quien lo ha intentado sin conseguir una respuesta positiva del futbolista. Esta situación ha abierto la carrera por el fichaje del futbolista que al estar en los últimos seis meses de relación contractual puede elegir en qué equipo jugará la siguiente campaña. No le faltan propuestas ya que RC Celta, RCD Espanyol, algún equipo de México, Tigres, el propio Elche CF y ahora la Fiorentina lo quieren en su plantilla.

La Fiorentina se suma a la carrera por fichar a Aleix Febas

La temporada de Aleix Febas no está pasando desapercibida ya que el centrocampista es uno de los mejores jugadores de un Elche CF que está compitiendo hasta el final en Primera división a pesar de ser un recién ascendido. A sus 30 años, el de Lleida está en el mejor momento de su carrera deportiva y son muchos los equipos que no le pierden la pista.

El primero que se interesó en su fichaje fue el RCD Espanyol. A continuación se sumó a esa carrera el RC Celta y luego apareció Tigres de México con una oferta económica muy buena. Mientras tanto, el Elche CF siempre ha intentado renovar al que es uno de sus pilares actuales sin tener éxito, apuntando a que el catalán dirá adiós cuando su contrato expire al final de esta temporada.

Por ahora no hay nada decidido y más cuando ahora ha emergido la Fiorentina de la Serie A de Italia, un grande del país transalpino y que en las últimas temporadas ha sido un habitual en la UEFA Conference League. Según informa el medio de comunicación La Información, la Fiorentina estuvo en el partido que el Elche CF le ganó al Valencia CF por 1-0 y está apretando por fichar a Aleix Febas que esta temporada lleva 2 goles y 2 asistencias en los 31 partidos que ha disputado ahora el momento.

No hay decisión tomada ya que Aleix Febas, de momento, está totalmente centrado en ayudar al Elche CF a conseguir la permanencia en Primera división. El centrocampista sabe que va a contar con buenas ofertas y ahora sólo le queda esperar a que termine la temporada para decidir si se queda en el Elche CF o decide cambiar de aires y comenzar una nueva etapa en su carrera deportiva.