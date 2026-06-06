Marián Mourinho actualiza las situaciones de Ilaix Moriba, Marcos Alonso y Óscar Mingueza

La presidenta del RC Celta ha informado que están a la espera de que Mingueza les comunique si se queda o se va. Por otro lado, se ha mostrado más optimista con la continuidad de Marcos Alonso a pesar de la veteranía del defensor el cual se ha convertido en una pieza clave para el equipo que entrena Claudio Giráldez

El RC Celta afronta el comienzo del mercado de fichajes de verano con tres frentes abiertos los cuales querría resolver lo antes posible: Marcos Alonso, Ilaix Moriba y Óscar Mingueza. Marián Mouriño, presidenta del club celeste, ha repasado cómo se encuentra la situación de cada, siendo muy optimista con los dos primeros pero no tanto con Óscar Mingueza que apunta a marcharse del RC Celta.

Marián Mouriño ha señalado que los futbolistas del RC Celta están disfrutando de sus vacaciones después de haber conseguido la clasificación para disputar la UEFA Europa League. "Están de desconecte total, se han acabado las celebraciones, nos clasificamos a Europa y ahora empezarán las llamadas con los agentes y el sí o no, renuevo o no renuevo", ha explicado en una entrevista en Sport.

A continuación se ha ido mojando sobre los tres. Para comenzar ha dicho que Ilaix Moriba tiene contrato y que están tranquilos sobre su futuro. "Ilaix Moriba tiene contrato en vigor, en eso no hay ninguna duda".

Marián Mouriño se ha mostrado optimista con la continuidad de Marcos Alonso que tiene una oferta de renovación sobre la mesa. "Marcos Alonso tiene que confirmar si quiere continuar en el fútbol, si quiere continuar en el Celta. La verdad que ha sido un jugador espectacular, tanto en el campo como fuera del campo, un líder absoluto y lo ha entregado todo y los dos años con él nos hemos clasificado a Europa y es por eso que tengo ganas de que renueve".

Por último, ha explicado que están pendientes a que Mingueza les responda, aunque el catalán apunta a marcharse del equipo gallego. "Óscar Mingueza también tiene que definir en breve su futuro y nos contará si es el proyecto que es el Celta o tiene otro".

Marián Mouriño muestra su felicidad por la continuidad de Iago Aspas

Por otro lado, Marián Mouriño se ha mostrado muy contenta por la renovación de Iago Aspas que continuará jugando un año más. "Son muy fan de Iago Aspas, entonces es mi debilidad, como le llevo todo el año diciendo Iago 'tienes que seguir, ¿no?' Bueno, ha sido fácil, dentro de que él quiera el club, nos llevamos muy bien, vemos claro lo que queremos, ¿no? Lo que pasa es que un jugador al final va midiendo cómo se siente él, porque los jugadores, lo explicaba hoy en la rueda de prensa que vimos por la mañana, que él quiere jugar, como jugador quieres participar y si te ves limitado, pues tomar la decisión de si estoy bien o estoy mal, pues trato de aplazar lo más largo la decisión, pero yo le decía a Iago 'no te puedes ir así'. O sea, tenemos que tener un año de duelo todos juntos, sabiendo que te vas, no nos dejes en el último partido, ¿no? Yo creo que tiene que tener este año de homenaje, de que en los campos valoren ese celtismo y ese gran futbolista que ha sido Iago y a partir de ahí que se incorpore a la estructura del club y donde él se encuentre, porque cuando eres jugador y pasas a ser ex jugador, de repente te cuesta encontrar tu sitio, lo que le decíamos, estáte tranquilo, tú vas a encontrar tu sitio y aquí vamos a estar nosotros para apoyarte".