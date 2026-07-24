Starfelt e Ilaix Moriba entran en la lista del Celta de Vigo para medirse al Sporting de Gijón

El club vigués anuncia la convocatoria de 24 futbolistas para el segundo amistoso de pretemporada que disputará este sábado en Villagarcía de Arosa con las bajas de Javi Galán, Hugo Álvarez, Pablo Durán y el mundialista Borja Iglesias

El Celta de Vigo ha ofrecido este viernes la lista de convocados para el segundo partido de la pretemporada, el que le llevará a enfrentarse este sábado al Sporting de Gijón en el Estadio A Lomba en Villagarcía de Arosa a partir de las 19.00 horas. Son 24 los convocados para la cita por Claudio Giráldez, entre los que están Carl Starfelt e Ilaix Moriba.

En el caso del central, apenas unos días después de regresar de sus vacaciones está citado para el amistoso. Starfelt se incorporó este miércoles a la disciplina del equipo vigués, tras las semanas de vacaciones por su participación en el Mundial con la selección de Suecia. Los problemas de espalda de la temporada pasada quedaron atrás y ahora nuevamente debe ser un futbolista importante en los esquemas del técnico.

Ilaix Moriba recibió el alta médica este mismo jueves tras dejar atrás una lesión

También está entre los citados Ilaix Moriba. El centrocampista no estuvo disponible por lesión en el primer encuentro veraniego, el disputado el pasado sábado en tierras portuguesas contra el Sporting de Braga y que terminó en empate (2-2). El guineano recibió este mismo jueves el alta médica tras superar sus problemas en forma de un tenosinovitis en el Aquiles derecho.

Los que no están disponibles para enfrentarse al Sporting de Gijón son los tres lesionados del Celta de Vigo en estos momentos. Se trata de Javi Galán, que sufre una rotura fibrilar de bajo grado recto femoral izquierdo producida en el encuentro contra el Sporting de Braga, Pablo Durán, con problemas su hombro izquierdo del que fue operado el pasado mes de mayo, y Hugo Álvarez, con molestias en su tobillo derecho.

Del mismo todavía no está Borja Iglesias, quien el pasado domingo conquistaba el Mundial con la selección española y está de vacaciones. El Panda no se pondrá a las órdenes de Claudio Giráldez hasta el próximo 10 de agosto. Por decisión técnica no han sido citados ni Unai Núñez ni Carles Pérez, dos cedidos que regresaron este verano y que no entran en los planes del técnico. Tampoco viaja Manu Fernández.

La lista completa de convocados del Celta de Vigo

Así la lista de convocados completa del Celta de Vigo para el partido contra el Sporting de Gijón es la siguiente: Iván Villar, Andrei Radu, Coke Carillo, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Javi Rueda, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Yoel López, Ilaix Moriba, Miguel Román, Aleix Febas, Matías Vecino, Hugo Burcio, Ferrán Jutglá, Iago Aspas, Williot Swedberg, Ángel Arcos, Hugo González, Óscar Marcos y El-Abdellaoui.

Entre los citados nuevamente figuran varios canteranos. Son los casos de Coke Carrillo, Hugo Burcio, Joel López, Angelito Arcos, Óscar Marcos e Hugo González. Hay que recordar que el del Sporting de Gijón será el segundo partido de pretemporada para el Celta de Vigo. El pasado fin de semana se enfrentó al Sporting de Braga con el que empató. Ahora mide las fuerzas ante un histórico del fútbol español, pese a que en estos momentos milita en Segunda División.