Starfelt se pone a las órdenes de Claudio Giráldez

El sueco regresa a la disciplina del cuadro celeste después de las tres semanas de vacaciones de las que ha disfrutado tras su participación en el Mundial con Suecia

Carl Starfelt ya está de vuelta en la disciplina del Celta de Vigo a la que ha regresado después de disfrutar de sus vacaciones tras participar con la selección de Suecia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El sueco era uno de los dos mundialistas del equipo celeste, el otro es Borja Iglesias quien se proclamaba campeón del mundo y aún tardará en regresar.

Starfelt se ha puesto este miércoles a las órdenes de Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, en la nueva sesión preparatoria de pretemporada. El defensa ha dejado atrás una Copa del Mundo a la que llegó justo y en la que apenas ha tenido minutos sobre el terreno de juego. Sólo participó en los instantes finales del duelo de Suecia contra Japón, correspondiente al último duelo de la fase de grupos.

Tres semanas de vacaciones para Starfelt antes de ponerse a las órdenes de Claudio Giráldez

El Mundial para Starfelt, como para toda la selección de Suecia, terminó el pasado 30 de junio en los dieciseisavos de final donde cayó derrotada frente a Francia. Desde ese instante comenzaron a contar las tres semanas de vacaciones obligatorias que, por convenio, todo futbolista debe disfrutar. Tras ellas ha vuelta a entrenarse con el Celta de Vigo.

Todo después de una temporada con un final complicado para Starfelt, quien no pudo participar desde marzo en el final de la temporada del Celta de Vigo. Fue por culpa de unos problemas en su espalda que incluso hicieron peligrar la presencia del sueco en el Mundial. Ajustado de tiempo y con poco rodaje, el central pudo estar finalmente en la cita de la Copa del Mundo.

Un final de temporada complicado por los problemas de espalda que padeció Starfelt

Hay que recordar que Starfelt sufrió una hernia discal L5-S1, que hasta le hizo ser examinado por especialista externo, concretamente el neurocirujano Pedro Mata, especialista de referencia en la materia. Se apostó por un tratamiento conservador para la recuperación del futbolista, aunque también se valoró la posibilidad de una operación en caso de que no evolucionara favorablemente.

Starfelt pudo estar en última instancia en el Mundial, ya recuperado de sus problemas de espalda. Ahora, tras las vacaciones, afronta una nueva pretemporada para iniciar una campaña donde el futbolista está llamado a ser uno de los pilares de la defensa de Claudio Giráldez, como venía sucediendo con anterioridad a su lesión. Un año en el que nuevamente habrá tres competiciones con la presencia del Celta de Vigo en la Europa League.

Starfelt entra en su último año de contrato con el Celta de Vigo

La temporada para Starfelt, además, es la última que tiene en estos momentos firmada con el Celta de Vigo. El sueco cumple contrato en junio de 2027 y aún no está claro que sucederá con su futuro. Habrá que esperar para saber si existe una renovación del sueco, si se deja transcurrir el año firmado o si incluso se opta por alguna venta este verano.