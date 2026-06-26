Starfelt vuelve a la competición 88 días después

Los problemas de espalda dejaron en el dique seco al defensa del Celta de Vigo que no jugaba un partido oficial desde el pasado 31 de marzo, cuando también lo hizo con su selección

Carl Starfelt volvió a jugar un partido de competición oficial. Casi tres meses después el defensa del Celta de Vigo reapareció en un encuentro de estas características, tras los problemas de espalda que tanto han condicionado en los últimos tiempos. Lo hizo en el Mundial, concretamente en el partido en el que Suecia empató contra Japón.

Cierto es que la presencia de Starfelt en el terreno de juego fue testimonial. El central entró al terreno de juego para disputar apenas tres minutos y suplir a Victor Lindelof en el duelo que se celebró en el estadio AT&T de Arlington y que determinó que la selección de Suecia acabara tercera en su grupo.

El último partido de Starfelt fue en la final de la repesca que disputó contra Polonia

Para encontrar el último partido oficial previo de Starfelt habría que remontarse al 31 de marzo, cuando precisamente con Suecia jugó el encuentro completo de la final de la repesca contra Polonia. Una cita que sirvió para que los nórdicos lograran su pase al Mundial, pero que suponía el inicio de una travesía para el defensa. Han sido 88 días entre ese duelo y el de Japón.

Recientemente Starfelt jugaba 26 minutos con Suecia en el partido preparatorio amistoso para el Mundial que el combinado de su país disputó contra Grecia. Fue el pasado 4 de junio, aunque se trataba de una cita que no era de carácter oficial. Tras ser suplente y no participar en los dos primeros partidos de Suecia en el Mundial, el defensa del Celta de Vigo volvía a jugar.

Starfelt no juega con el Celta desde el 19 de marzo por sus problemas de espalda

Más tiempo hace aún que no juega Starfelt un partido con el Celta de Vigo. El último fue el 19 de marzo, cuando el cuadro gallego se enfrentó al Olympique de Lyon en la vuelta de la eliminatoria de los octavos de final de la Europa League en un duelo disputado en tierras francesas. Días antes, el 15 de marzo, fue el último encuentro liguero del jugador, en el empate en La Cartuja ante el Real Betis. Son, por tanto, 100 días desde entonces.

Los problemas de Starfelt de espalda en los últimos meses provocaron que incluso el futbolista visitara un especialista, concretamente pasó por la consulta del neurocirujano Pedro Mata, especialista de referencia en la materia. El futbolista llevó en todo momento un tratamiento conservador, aunque incluso se valoró la posibilidad de tener que pasar por el quirófano si no mejoraba de la presencia de una hernia discal L5-S1. Su presencia en el Mundial peligraba en esos momentos, aunque finalmente, justo, pero llegó a tiempo.

Starfelt inaugura la presencia de jugadores del Celta de Vigo en el Mundial

Como dato curioso, la presencia de Starfelt en los terrenos de juego supone los primeros minutos de un jugador del Celta de Vigo en el presente Mundial. Ni el propio Starfelt ni Borja Iglesias, los dos representantes de los gallegos en la competición, habían sido utilizados por Suecia y España, respectivamente.

Habrá que esperar para saber si en la próxima madrugada Borja Iglesias se estrena con la selección española en el tercer partido de la competición que le enfrentará a Uruguay. También si Starfelt sigue sumando minutos con Suecia en el campeonato.