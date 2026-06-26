Los condicionantes de la 'vieja aspiración' del Celta de Vigo por Denis Suárez

El centrocampista gallego entra en su último año de contrato con el Alavés y sigue estando presente en la mente del club celeste con Claudio Giráldez como elemento clave

La historia entre el Celta de Vigo y Denis Suárez podría no haber vivido su último capítulo. El interés del cuadro gallego en el centrocampista del Alavés sigue estando vigente, aunque para una posible vuelta a casa del gallego se tendrían que dar varias circunstancias, entre ellas la salida de varios jugadores del cuadro celeste que cuenta con una numerosa plantilla.

Denis Suárez es un viejo conocido del Celta de Vigo. Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, no se ha olvidado de Denis Suárez, según Marca, y ya la temporada pasada el club vigués intentó la contratación de un futbolista muy del gusto del técnico que encaja a la perfección en sus parámetros futbolísticos. Este verano su nombre vuelve a escena.

A Denis Suárez le queda un año de contrato con el Alavés

No sería una operación fácil, porque para empezar a Denis Suárez le queda un año de contrato con el Alavés, al que llegó en agosto de 2025 procedente del Villarrreal. Quique Sánchez Flores, técnico del club vasco, también valora al centrocampista y aparece como un jugador que desea mantener en la plantilla. Claro que el futbolista entra en su última temporada de contrato y eso abre una puerta a escenarios diferentes.

Los números de Denis Suárez con el Alavés la temporada pasada, en un año convulso en el que en muchas fases coqueteó con el descenso, señalan que participó en 32 partidos con los de Mendizorroza, en 17 de ellos como titular. Un gol y dos asistencias completan el registro estadístico del mediocampista.

La presencia de Claudio Giráldez, que ha mantenido el contacto con Denis Suárez, sería un extra para un posible regreso al Celta de Vigo

La presencia de Claudio Giráldez en el banquillo del Celta de Vigo es un aliciente para un posible regreso de Denis Suárez y el técnico han mantenido el contacto con el de Salceda de Caselas. Claro que las circunstancias del club gallego en este mercado apuntan a inversiones moderadas o incorporaciones de jugadores que llegaran con la carta de libertad.

Además el Celta de Vigo necesita liberar espacio para comenzar a sumar nuevos futbolistas al proyecto de la nueva temporada en la que volverá a jugar en la Europa League. Son 28 los futbolistas que inicialmente comenzarán la pretemporada, lo que obliga a aligerar la plantilla para poder realizar fichajes.

Si se dieran las condicionantes, las partes verían con buenos ojos el regreso del que fuera canterano del Celta de Vigo que salió del club en el mercado de invierno de 2023, después de unos meses complicados en los que estuvo apartado del equipo. Ahora podría reactivarse el regreso de Denis Suárez.

El Celta de Vigo, de momento, se mueve con prudencia en el mercado de verano. Pese a que tiene abierta diferentes operaciones, por ahora sólo se han cristalizado dos movimientos. El de la renovación de Iago Aspas, que seguirá un año más sobre los terrenos de juego, y el del fichaje de Aleix Febas, que llegó con la carta de libertad del Elche.