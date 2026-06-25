Clamor popular por la situación de Cucho Hernández: "Inadmisible"

Muchos aficionados colombianos criticaron la decisión de Néstor Lorenzo de dejar sin minutos al delantero del Real Betis en el segundo encuentro de su selección en el Mundial frente a República Democrática del Congo

El Real Betis sigue muy atento desde la distancia a los seis representantes de su plantilla en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque de momento jugadores como Lo Celso y Amrabat, cuya continuidad se negocia con el Fenerbahçe, aún no han debutado. Sí lo hizo con éxito Cucho Hernández en la primera jornada de la fase de grupos frente a Uzbekistán. El delantero bético dispuso de 10 minutos y supo aprovecharlos con creces, recibiendo una lluvia de elogios por una acción en la que peleó con fe un balón en banda y sirvió a Capaz el centro que acabó en el 1-3 definitivo.

No hubo cara a cara a con Bakambu

Pero, pese a ello, Néstor Lorenzo lo dejó en el banquillo esta pasada madrugada, en lo que se presentaba como un duelo de artilleros verdiblancos con Cédric Bakambu, que sí partió como como titular en la República Democrática del Congo por segundo partido consecutivo, siendo sustituido en el 57. Ya desde el banquillo, el ariete africano vio el único gol del encuentro, obra de Daniel Muñoz, lo que clasifica al combinado cafetero para dieciseisavos de final.

Pero a pesar de la lógica alegría por lograr la clasificación, muchos aficionados colombianos mostraron su disconformidad con la decisión tomada por el seleccionador de dejar sin jugar a Cucho Hernández. En su lugar, los elegidos para formar el tridente ofensivo fueron James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz, saltando en el segundo tiempo Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba en lugar de los dos primeros, mientras el goleador verdiblanco se quedaba en el banco de los reservas.

Las críticas de la afición cafetera

Esto provocó un buen número de comentarios en las redes sociales para pedir la presencia del bético, especialmente en lugar del actual atacante del Sporting de Portugal y ex del Granada. "Es inadmisible que Cucho Hernández sea suplente de Luis Suarez", "¿Hay alguna razón por la cual Suarez es titular y no Cucho Hernández?" o "Luis Suarez está siendo el punto mas flojo de Colombia. Por físico, es un partido para Córdoba, pero Cucho Hernández te puede dar mas juego asociativo", fueron algunos de los mensajes publicados en X por diferentes seguidores del combinado cafetero.

Próxima oportunidad, el domingo ante Portugal

Ya con el pase en la mano, Colombia deberá medirse el próximo domingo a Portugal (01:30 horas) con el objetivo de conservar su primera plaza tras el pleno de punto obtenido, lo que le da una ventaja de dos sobre los lusos. Habrá que ver si en esa ocasión Néstor Lorenzo cambia de opinión y concede una nueva oportunidad a un jugador que está llamado a seguir teniendo un rol importante en el Real Betis después de su gran rendimiento en la 25/26, en la que firmó 15 tantos y 3 asistencias en 40 choques. Unos números que han llamado la atención del Newcastle, aunque en La Cartuja solo lo dejarían salir por una cantidad que rondase los 30 millones de euros, siendo de 18 su valor de mercado según Transfermarkt.

Ricardo Rodríguez, de nuevo titular con Suiza

Por su parte, Bakambu tratará de apurar sus opciones de clasificarse con la selección congoleña como una de las mejores terceras. En su caso, el también delantero no regresará a la disciplina verdiblanca, al igual que Ricardo Rodríguez, que este miércoles ha vuelto a ser titular y disputar los 90 minutos en el triunfo de Suiza sobre Canadá (2-1), lo que también ha servido a los helvéticos para sellar su presencia en la siguiente ronda, en la que también estará Álvaro Fidalgo con México.