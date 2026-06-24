Suiza 2-1 Canadá: Manzambi marca el camino de la victoria en el Mundial

Los de Murat Yakin vencieron en el último partido de la fase de grupos gracias a los tantos de Rubén Vargas y Manzambi, con el que avanzan a dieciseisavos de final como primeros. Promise David hizo el gol de los de Jesse Marsch

Suiza y Canadá se citaron en el BC Place de Vancouver para disputar la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Las dos selecciones llegaban con cuatro puntos y con el objetivo de poder alcanzar los siete y avanzar a dieciseisavos de final como primeros. Además, los de Murat Yakin y los de Jesse Marsch venían de lograr un empate y una victoria en sus dos anteriores encuentros, por lo que el de hoy iba a dictar sentencia.

En el once de Canadá volvió a destacar la ausencia de Alphonso Davies: Crépeau, Laryea, De Fougerolles, Cornelius, Johnston, Choiniere, Saliba, Ahmed, Buchanan, Jonathan David, Larin. Por parte de Suiza, Murat Yakin decidió empezar con el siguiente once titular: Kobel; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Sow, Xhaka, Freuler, Jaquez; Vargas, Manzambi y Embolo.

Kobel salva a Suiza y Crepeau frena a Embolo en la primera parte

Suiza y Canadá no gozaron de numerosas oportunidades en la primera parte. Sin embargo, fue Embolo el que tuvo la mejor ocasión para hacer el 1-0, ya que se quedó solo en un mano a mano ante Crepeau. No obstante, el delantero del Rennes definió a las manos del guardameta. Tras ello, el combinado dirigido por Murat Yakin se acercó al área rival, pero sin crear peligro real para abrir el marcador en el BC Place de Vancouver.

Por su parte, Canadá probó suerte ante Kobel, que fue el mejor del primer tiempo. El portero de Suiza se mostró firme en las cinco ocasiones que tuvieron los de Jesse Marsch. En este sentido, Cyle Larin fue uno de los protagonistas en jugadas de ataque, pero no tuvo fortuna de cara a puerta. Ademas, el ex del Mallorca vio la tarjeta amarilla por una acción sin balón con Xhaka, que también fue sancionado.

Rubén Vargas se convierte en protagonista tras el descanso

Suiza llegaba al descanso como segunda de grupo, con cinco puntos, por lo que necesitaba ganar ante Canadá, que se mantenía en la primera plaza. Los de Jesse Marsch lideraban el Grupo B del Mundial 2026 al llevar un total de siete goles a favor y solo uno en contra. Pese a ello, Murat Yakin decidió no hacer sustituciones antes de comenzar el segundo tiempo, esperando el transcurso del mismo.

No obstante, Suiza reaccionó a los pocos segundos de comenzar la segunda parte, con un Rubén Vargas que firmó el primer gol del partido. El futbolista del Sevilla recibió un balón, totalmente solo, de Manzambi, que controló y derribó la puerta de Crepeau. Tras ello, los de Murat Yakin no levantaron el pie del acelerador, siguiendo presionando el área rival buscando del segundo, confirmando el buen momento tras el descanso.

Manzambi amplía la brecha y Promise David enciende Vancouver

En este sentido, Manzambi volvió a ser decisivo, ya que puso tierra de por medio con el segundo gol del partido. El jugador del Friburgo, que venía de hacer un doblete ante Bosnia-Herzegovina, aprovechó un gran control y pase de Embolo para ampliar la ventaja en el marcador frente a Canadá. Jesse Marsch reaccionó con un triple cambio, más allá de la entrada de un Promise David que cambió por momentos el encuentro en Vancouver.

El delantero del Royale Union, que entró en el minuto 76, logró recortar distancias en el primer balón que tocó en el partido. Promise David, estirando la pierna, introduce el esférico en la portería de Kobel, desatando la locura en Vancouver. Tras ello, Canadá se vino arriba buscando el empate en los últimos compases del partido, con un Jesse Marsch que seguía realizando cambios y agitando el choque desde el banquillo.

De esta manera, Suiza, que venía de ganar a Catar, consiguió la victoria ante Canadá, con la que pone el pie directo a dieciseisavos de final como primeros de grupo, firmando siete puntos. Los de Jesse Marsch, por su parte, se quedan con cuatro, en la segunda plaza, empatado con Bosnia-Herzegovina, que ha ganado por su parte a la Catar de Lopetegui.

- Ficha técnica

2 - Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez (Silvan Widmer, m.74), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler; Djibril Sow (Michel Aebischer, m.74), Granit Xhaka; Johan Manzambi (Christian Fassnacht, m.85), Breel Embolo (Cedric Itten, m.85) y Rubén Vargas (Dan Ndoye, m.80).

1 - Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea (Jacob Shaffelburg, m.83); Tajon Buchanan (Promise David, m.75), Mathieu Choinière (Stephen Eustáquio, m.59), Nathan Saliba, Ali Ahmed (Liam Millar, m.59); Jonathan David y Cyle Larin (Tani Oluwaseyi, m.59).

Goles: 1-0, m.46: Rubén Vargas. 2-0, m.57: Johan Manzambi. 2-1, m.76: Promise David.

Árbitro: Ramon Abatti (BRA). Mostró tarjeta amarilla a Granit Xhaka, de Suiza, y a Cyle Larin y Liam Millar, de Canadá.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026 disputado en el BC Place de Vancouver ante 52.497 espectadores. Pausas de hidratación en los minutos 22 y 70.