Canadá 6-0 Catar: Lopetegui tiene pesadillas con Jonathan David en el Mundial

El cuadro canadiense goléó a los pupilos del técnico español que vio como su equipo terminaba con nueve jugadores. La mejor diferencia de goles coloca a los noteramericanos al frente del grupo B

Canadá y Catar se veían esta madrugada a las 00:00 en el segundo duelo de la jornada 2 del grupo B. Tras la sorpresa de la primera jornada de Catar al empatar sobre la bocina ante Suiza, había mucha expectación con la selección dirigida por el técnico español Julen Lopetegui. Tras conseguir Catar el primer punto de su historia en los mundiales, Lopetegui no quiso lanzar las campanas al vuelo y apostó por la prudencia aunque también avisó de que estaban viviendo un sueño y que pelearían porque este se prolongara. Delante tenían a una Canadá que dejó muy buenas sensaciones en la primera jornada aunque esta no se tradujeron en una victoria ante Bosnia Herzegovina con el empate a uno final. El cuadro canadiense apretó en el final del choque ante los bosnios pero finalmente se tuvieron que conformar con un punto.

Canadá golpea con dureza a la Catar de Julen Lopetegui

El primer tiempo fue un absoluto monólogo de Canadá, que esta vez sí y espoleado por su afición, mostró su gran nivel ofensivo. El primero lo hizo un viejo conocido de LaLiga como Cyle Larin que ya marcó el gol del empate ante Bosnia Herzegovina. Llegó el tanto a los 16 minutos tras rematar un centro desde la derecha que empaló tras botar.

Pero Canadá no quería sustos y en el 28 hizo el segundo por mediación de de Jonathan David que aprovechó un rechace que le quedó franco dentro del área, para fusilar al portero de Catar. En el 33, Catar sufrió la primera de las dos expulsiones tras provocar lo que parecía en principio un clamoroso penalti pero que después se anuló por ser fuera del área. Sentenció Canadá en el descuento del primer tiempo con un Jonathan David con hambre de gol ya que remachó a portería un esférico que rondaba la línea de gol.

Catar se queda con 10 y Canadá pierde a Koné

El segundo tiempo empezaría un tanto accidentado ya que en el 53, Madibo hizo una entrada muy dura sobre Ismael Koné que terminaron significando la lesión del jugador de Canadá y la expulsión del jugador de Catar. En el 64, Saliba se acordó de su compañero Koné y tras ejecutar una gran falta directa para hacer el cuarto, sacó su camiseta en la celebración. Con Catar con nueve, los de Julen Lopetegui eran un juguete en manos de Canadá y los anfitriones lo iban a seguir aprovechando para darle una gran alegría a su afición.

Koné en el instante que sufre la entrada de Madibo

La mala suerte se volvió a aliar con Catar ya que el quinto tanto fue en propia puerta, obra de Al Mannai que cuando intentaba despejar en la línea de gol, el balón impactó en su tibia y fue directamente dentro de la portería. El último gol y que además sirvió para cerrar una gran actuación personal, fue de Jonathan David en el 93. Curiosamente el jugador apenas celebró el tanto a pesar de suponer un hat-trick. Nuevamente se aprovechó de una defensa demasiado estática de Catar.

Ficha técnica:

6. Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (Jacob Shaffelburg, m.71), Derek Cornelius (Moise Bombito, m.46), Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ismael Koné (Nathan Saliba, m.55); Tajon Buchanan (Niko Sigur, m.83), Ali Ahmed (Tanitoluwa Oluwaseyi, m.72); Cyle Larin y Jonathan David.

0. Catar: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed, Ayoub Aloui; Issa Laye, Jassem Gaber (Mohamed Manai, m.46), Assim Madibo; Edmilson Junior (Ahmed Fathy, m.46; Lucas Mendes, m.87), Akram Afif (Alhashmi Alhussein, m.59) y Yusuf Abdurisag (Sultan Albrake, m.40).

Goles: 1-0, m.15: Cyle Larin. 2-0, m.28: Jonathan David. 3-0, m.45+2: Jonathan David. 4-0, m.63: Nathan Saliba. 5-0, m.74: Mohammad Al Mannai, en propia puerta. 6-0, m.90+2: Jonathan David.

Árbitro: Cristian Garay (CHI). Expulsó con roja directa a los cataríes Homam Ahmed, m.30, y Assim Madibo, m.53, tras revisión del VAR. Amonestó al canadiense Derek Cornelius y al catarí Ahmed Fathy.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026 disputado en el BC Place de Vancouver ante 52.497 espectadores. El centrocampista canadiense Ismael Koné fue retirado en camilla en la segunda parte tras una dura entrada de Assim Madibo y trasladado a un hospital de Vancouver.