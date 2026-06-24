Suiza - Canadá, en directo el partido del grupo B del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre el combinado de Murat Yakin y el de Jesse Marsch, correspondiente a la jornada 3 del Grupo B del Mundial 2026

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Suiza y Canadá , correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026

El colegiado del encuentro será Ramon Abatti Abel , que estará acompañado de Danilo Manis y Rafael da Silva Alves, como asistentes, Kevin Ortega , cuarto árbitro y en el VAR estará el venezolano Juan Soto.

Suiza y Canadá se ven las caras en el día de hoy en el BC Place de Vancouver, con capacidasd para 54. 405 espectadores. Ambas selecciones llegan en una situación similar a esta jornada tres y última de la fase de grupos, ya que han ganado y han empatado sus dos anteriores encuentros. Sin embargo, los de Murat Yakin parten con ventaja al haber anotado más goles y haber recibido menos que los de Jesse March.

Ramon Abatti Abel será el colegiado principal del Suiza - Canadá. El árbitro brasileño cuenta con experiencia en grandes torneos y partidos, como el de la final de los Juegos Olímpicos de París de 2024 entre Francia y España. Además, estará acompañado de Danilo Manis y Rafael da Silva Alves, como asistentes, Kevin Ortega, cuarto árbitro y en el VAR estará el venezolano Juan Soto.

Suiza despertó del golpe inicial en el Mundial 2026 ante Catar

Por un lado, Suiza viene de empatar en su debut ante Catar. Pese al gol de Embolo en la primera parte y firmando un mejor partido que los de Julen Lopetegui, el combinado de Murat Yakin no pudo evitar el tanto de Miro Muheim en propia puerta para poner el 1-1 final en el marcador. Se desataba la euforia en un Levi´s Stadium que ya veía cómo se asomaba la victoria, a falta de las últimas jugadas que tuvieron lugar en el descuento del choque.

Por otro lado, Suiza cambió el chip y respondió ante Bosnia-Herzegovina en el segundo partido del Mundial 2026 para las dos selecciones. Sin embargo, no fue hasta el minuto 74 cuando los de Murat Yakin abrieron el marcador, con un gol de Mazambi que empezaba a dictar sentencia en el choque. Tras ello, la tarjeta roja que vio Muharemovic en el 80' provocó los goles finales de Vargas, Manzambi y Xhaka.

Canadá se enciende en el Mundial con un gran Cyle Larin de cara a puerta

Una situación similar vivió Canadá en sus primeros partidos del Mundial 2026. El combinado dirigido por Jesse Marsch comenzó con susto el encuentro ante Bosnia-Herzegovina, ya que Lukic puso el 0-1. Sin embargo, Cyle Larin aprovechó uno de los cuatro remates a puerta para poner el 1-1 que repartía los puntos en el BMO Field de Toronto.

No obstante, Canadá mostró una versión totalmente diferente ante Catar, que sufrió dos expulsiones a lo largo del partido, a Al Amin y Madibo, que provocaron que la goleada fuera creciendo durante el mismo. Cyle Larin volvió a ver puerta y, tras ello, se sumaron Jonathan David, con un hat trick, Nathan Saliba y Al Mannai, en propia puerta. Con ello, los de Jesse Marsch firmaban un 6-0 antes del decisivo choque de la fase de grupos del Mundial.

Las bajas de Suiza y Canadá para el partido de hoy del Mundial 2026

Por otra parte, Murat Yakin llega con la duda de Miro Muheim, ya que no pudo participar en la victoria ante Bosnia-Herzegovina. El defensa sufre problemas desde el encuentro ante Catar, por lo que no pudo ni tener minutos en el siguiente duelo del Mundial 2026. Por lo demás, Suiza apunta a iniciar con sus mejores jugadores para conseguir una victoria que les clasifique a la siguiente ronda como primeros de grupo.

Distinto escenario con Canadá, ya que Jesse Marsch cuenta con las bajas de Marcelo Flores, Alfie Jones e Ismael Kone, que sufrió una dura lesión en el partido frente a Catar del pasado 19 de junio. Por ello, el seleccionador deberá introducir cambios relevantes en su once inicial para sustituir al centrocampista del Sassuolo. Sin embargo, se espera que Cyle Larin y Jonathan David sean las principales amenazas frente a Suiza.