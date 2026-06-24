Resultados y clasificación del Grupo B tras la tercera jornada y partidos del Mundial 2026: Suiza remonta y Bosnia apaga el sueño de Lopetegui

Suiza y Canadá avanzan a dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ya esperan rival con dos grupos pendientes. Por otro lado, Bosnia-Herzegovina sueña con ser una de las mejores ocho terceras para clasificarse a la siguiente ronda

La fase de grupos del Mundial 2026 empieza su etapa final con el comienzo de la tercera y última jornada. Para ello, cuatro selecciones se han dado cita en el día de hoy, como han sido Suiza, Canadá, Bosnia-Herzegovina y Catar, con dos partidos que han tenido absolutamente de todo y han dictado sentencia con las diferentes posiciones de la clasificación. Además, han dejado claros protagonistas en ambos encuentros.

Rubén Vargas y Manzambi deciden un 2-1 que tumba a Canadá

El BC Place de Vancouver acogió la cita entre Suiza y Canadá. Ambas partían con los mismos puntos, cuatro, al comienzo del partido, con todo por decidir en un choque que empezó de manera agitada. Embolo y Cyle Larin tuvieron dos manos a manos que pudieron convertirse en los primeros en abrir el marcador, aunque el primero falló ante Crepeau y el segundo estaba en fuera de juego, aunque se topó con un gran Kopel.

Además, la falta de acierto provocó que no viésemos goles hasta la segunda parte. En este sentido, Rubén Vargas fue el encargado de abrir la lata en el minuto 46, poco después de la vuelta del descanso, controlando un balón y derribando a Crepeau, que nada pudo hacer ante el disparo del futbolista del Sevilla. Los de Murat Yakin siguieron presionando y buscando el segundo, algo que encontrarían en Manzambi en el 57, ampliando la ventaja.

Suiza puso tierra de medio cuando el partido superó la hora en el marcador. Tras ello, Canadá reaccionó rápidamente con un triple cambio que pudiese cambiar el transcurso del encuentro. De esta manera, los de Jesse Marsch encontraron el premio del gol en el 76, con un Promise David que justo acababa de entrar al terreno de juego. Sin embargo, los de Murat Yakin resistieron para lograr el 2-1 en el último partido de la fase de grupos.

Lopetegui se despide del Mundial por la puerta de atrás

El segundo partido del Grupo B del Mundial 2026 enfrentó a Bosnia-Herzegovina con Catar. El combinado dirigido por Sergej Barbarez llegaba con ventaja al encuentro ante los de Julen Lopetegui, con la obligación de ganar si querían seguir con opciones de continuar con vida en este torneo de selecciones. Sin embargo, el técnico vasco no encontró buenas noticias desde la primera parte, superado por el planteamiento del combinado rival.

En este sentido, Alajbegovic anotó el primero del partido y en su cuenta personal en este Mundial 2026. Tras ello, Bosnia-Herzegovina encontró la fortuna en el tanto en propia puerta de Abunada. Julen Lopetegui sufrió un duro golpe en tan solo cinco minutos, pero Catar se levantó y antes del descanso recortó distancias gracias a Al Haydos, que puso el 2-1 en el Lumen Field de Seattle.

De esta manera, tras una segunda parte con ocasiones repartidas por Bosnia Herzegovina y Catar, Ermin Mahmic firmó el gol definitivo, que ponía el 3-1 en el marcador. Por ello, Julen Lopetegui decía adiós de manera oficial del Mundial 2026, tras tres partidos donde no ha podido conseguir la victoria, ya que ha registrado un empate y dos derrotas, sobre todo la dura goleada ante Canadá por 6-0, así como el 1-1 frente a Suiza.

Posibles rivales de Suiza, Canadá y Bosnia-Herzegovina en dieciseisavos del Mundial

Por un lado, Suiza quedará emparejado en dieciseisavos de final con el tercero del Grupo G, que actualmente es Bélgica, que está empatado con dos puntos con Irán. Por ello, la tercera jornada será decisiva para conocer el rival de los de Murat Yakin, ya que podría ser Nueva Zelanda. Por otro lado, Canadá se enfrentará a la segunda del Grupo A, que podría ser México, Corea del Sur, República Checa o incluso Sudáfrica.

Por último, Bosnia-Herzegovina, si consigue ser una de las ocho mejores terceras y se clasifica a dieciseisavos del Mundial 2026, se vería las caras con la selección que acabe en primera posición en el Grupo D. Actualmente es Estados Unidos, con seis puntos, pero le siguen Australia y Paraguay con tres cada uno, amenazando las plazas altas. Turquía quedó eliminada al caer derrotado en los dos primeros partidos.

Resultados y clasificación del Grupo B del Mundial 2026