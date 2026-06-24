Bosnia - Herzegovina 3-1 Catar: Julen Lopetegui dice adiós al Mundial

Alajbegovic abrió el marcador en el 28. Catar se marcó un gol en propia puerta en el 34 obra de Abunada. Al Haydos recortó diferencias al filo del descanso y cuando parecía que podría llegar el empate, Mahmic hizo el definitivo 3-1. Los bosnios terminan como terceros de grupo

Bosnia - Herzegovina y Catar se medían este miércoles 24 de junio en la última jornada del grupo B con posibilidades para ambos de meterse aún en dieciseisavos de final. El choque coincidía en horario con el otro partido del grupo que medía a Suiza y Canadá. Tanto Bosnia - Herzegovina como Catar partían con un punto y para acabar el cuadro bosnio entre las dos primeras, debía esperar que no se diese un empate entre Suiza y Canadá y además un triunfo por su parte con una amplia diferencia de goles. La Catar de Julen Lopetegui era la que lo tenía más complicado aunque un triunfo ante Bosnia - Herzegovina la podía dejar entre una de las ocho mejores terceras de los 12 grupos de este histórico Mundial.

Bosnia busca el triunfo para entrar en dieciseisavos de final del Mundial

Bosnia no escatimó en entrega desde el primer minuto y pronto empezaron a encerrar a una Catar que ya se llevó una importante goleada en la segunda jornada ante la anfitriona Canadá por 6-0. En el minuto 28 llegó un auténtico golazo para Bosnia - Herzegovina. Alajbegovic dejaba atrás hasta a dos jugadores de Catar y con su pierna derecha, desde fuera del área, hacía el primero con un disparo que se coló muy cerca de la escuadra.

Pero Catar, además de este primer gol, se encontró con la mala suerte en el 33 con un gol en propia puerta de Al Brake al que sinceramente pudo hacer algo más el guardameta catarí. Catar acortó distancias en el 42 con una gran acción colectiva que fue con un centro desde la derecha y un cambio de dirección dentro del mismo área. Desde atrás, Al Haydos acortó distancias para los de Julen Lopetegui.

Catar aprieta en el arranque del segundo tiempo en busca del empate y Bosnia sentencia

El segundo tiempo arrancó entre Bosnia - Herzegovina y Catar con los de Lopetegui creyéndose que podían empatar ante los bosnios. La selección de Catar tenía poco que perder y mucho que ganar en un Mundial que era el primero en el que se clasificaban sin ser anfitriona tal y como ocurrió en 2022. A punto estuvieron los de Lopetegui de dar la sorpresa en el 56 cuando Afif mandó al lateral de la red un disparo que por el efecto óptico pareció gol.

Pero en el Mundial, cuando se enfrentan dos selecciones que sobre el papel están tan desequilibradas, perdonar suele costar muy caro. Bosnia aprovechó la endeblez de la defensa de Catar con el tercero, obra de Mahmic.

En una jugada que tuvo hasta dos rebotes por parte de la defensa de Catar, la falta de contundencia terminó con un gol que volvió a dejar en evidencia al guardameta catarí. El encuentro no tuvo más historias y supuso el adiós al Mundial de la Catar de Lopetegui y el tercer puesto de Bosnia - Herzegovina por detrás de Suiza y Canadá.