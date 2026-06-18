Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina: Manzambi hace doblete y Suiza lidera el Grupo B en el Mundial 2026

Suiza suma 4 puntos en el grupo B y Bosnia se queda con 1 a la espera de lo que hagan Qatar y Canadá en el otro encuentro

Comenzó la segunda jornada del Grupo B con la sensación de que el empate en la primera fecha obligaba a ambos a ganar para no complicarse el camino hacia los octavos. En ese contexto, Suiza terminó imponiéndose a Bosnia y Herzegovina por 4-1 en un partido más igualado de lo que sugiere el marcador, que solo se rompió en el tramo final. Con este triunfo, el conjunto suizo se coloca líder del grupo y da un paso importante hacia la siguiente fase del Mundial 2026.

Primera parte de dominio suizo sin premio

El encuentro arrancó con Suiza llevando la iniciativa y el control del balón, mientras Bosnia se replegaba con orden y apostaba por el contragolpe. Los helvéticos fueron los primeros en generar peligro, con un remate de Dan Ndoye que se marchó al lateral de la red y un disparo posterior del propio atacante que obligó a intervenir a Nikola Vasilj.

Suiza insistió con llegadas desde segunda línea, como el remate de Remo Freuler que se fue apenas desviado, y posteriormente con un intento de media distancia de Amar Memić que detuvo sin problemas Gregor Kobel. A pesar del dominio suizo, Bosnia resistió bien en defensa y consiguió llegar al descanso con el 0-0 en el marcador.

Suiza aprieta y el partido se rompe

La segunda mitad mantuvo el mismo guion inicial, con Suiza dominando la posesión y Bosnia esperando su oportunidad al contragolpe. Ndoye volvió a generar peligro con un remate al primer palo que detuvo Vasilj, mientras que Michel Aebischer y Breel Embolo también rozaron el gol sin éxito en acciones aéreas.

Bosnia tuvo su mejor oportunidad en un potente disparo de Amar Dedić desde la media distancia, bien respondido por Gregor Kobel.

Manzambi abre el camino del triunfo

El partido se rompió en el minuto 74, cuando Johan Manzambi aprovechó un mal despeje de Amar Memić para rematar de volea dentro del área y poner el 1-0 para Suiza. El gol reflejó la insistencia helvética y cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Expulsión y sentencia suiza

Seis minutos después llegó un momento clave: Tarik Muharemović vio la tarjeta roja directa por una falta como último hombre sobre Breel Embolo, dejando a Bosnia con diez jugadores. En la acción posterior, Rubén Vargas probó fortuna de falta directa, pero Vasilj evitó el segundo gol.

Sin embargo, la superioridad numérica terminó siendo determinante. En el 84’, Embolo asistió desde la izquierda y Rubén Vargas definió para el 2-0, prácticamente sentenciando el partido.

Goleada y reacción tardía

Ya en el minuto 90, Suiza volvió a golpear: Vargas asistió y Manzambi firmó su doblete para el 3-0, confirmando su gran actuación. Bosnia logró descontar en el 93’ con un buen remate de Ermin Mahmić tras un córner, pero fue insuficiente para cambiar el guion.

Cierre desde el punto de penalti

En el tiempo añadido, una falta de Amar Memić sobre Djibril Sow dentro del área fue sancionada como penalti. Granit Xhaka lo transformó con seguridad para firmar el 4-1 definitivo.

Suiza terminó imponiéndose con autoridad tras una segunda parte arrolladora, en la que la eficacia ofensiva y la superioridad numérica fueron determinantes para construir una victoria clara que refuerza sus opciones en el torneo.

Ficha Técnica

Suiza (4-3-1-2): Gregor Kobel (POR); Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer (Luca Jaquez); Remo Freuler, Granit Xhaka (C), Michel Aebischer (Djibril Sow); Fabian Rieder (Rubén Vargas); Dan Ndoye (Johan Manzambi), Breel Embolo (Cédric Itten).

Entrenador: Murat Yakin (Suiza)

Bosnia (4-4-2): Nikola Vasilj (POR); Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Amar Dedić; Kerim Alajbegović (Ermin Mahmić), Ivan Šunjić (Amir Hadžiahmetović), Benjamin Tahirović (Ivan Bašić), Amar Memić; Ermedin Demirović (Jovo Lukić), Edin Džeko (C)(Esmir Bajraktarević).

Entrenador: Sergej Barbarez (Bosnia)