Suiza - Bosnia y Herzegovina, en directo la jornada 2 del Grupo B en el Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el Suiza - Bosnia y Herzegovina de la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026 donde ambas selecciones buscarán una victoria clave tras sus respectivos empates en la jornada inaugural

En la tarde de hoy, Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en un duelo correspondiente al Grupo B de la Copa del Mundo, un partido clave en el que ambos combinados buscarán sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por los dieciseisavos de final.

Xherdan Shaqiri y Yann Sommer son las dos grandes ausencias en la convocatoria de la Selección de Suiza para el Mundial 2026. F ueron los dos jugadores quienes decidieron renunciar a la selección

Recordemos que Suiza quedó 1-1 contra Qatar en su estreno en el Mundial, al igual que Bosnia contra Canadá.

En los play-offs, los ´Dragones´ superaron a Gales en Cardiff tras empatar 1-1 y vencer en penaltis por 4-2. Ya en la final del repechaje, disputada en Zenica, empataron nuevamente 1-1 ante Italia después de 120 minutos y se impusieron en una tanda perfecta por 4-1, sellando así su billete al Mundial.

Bosnia y Herzegovina logró una histórica clasificación al Mundial 2026 tras una campaña muy exigente en las eliminatorias de la UEFA. El equipo terminó segundo del Grupo H con 17 puntos en 8 partidos, por detrás de Austria, lo que le dio acceso al repechaje de la Ruta A.

Se ven varios cambios con respecto al choque frente a Qatar. El once se compone de: Kobel; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Rieder, Ndoye y Embolo.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá continúa avanzando y la segunda jornada de la fase de grupos ya empieza a perfilar a los primeros candidatos para acceder a los octavos de final. Este miércoles 18 de junio será el turno del Grupo B, donde Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en un duelo clave tras sus respectivos empates en el estreno.

El encuentro se disputará en territorio estadounidense y enfrentará a dos selecciones que dejaron buenas sensaciones en su debut. La Suiza de Murat Yakin igualó ante Qatar, mientras que Bosnia y Herzegovina firmó tablas frente a Canadá, por lo que ambos conjuntos buscarán una victoria que les permita dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda.

Suiza confía en su experiencia para liderar el Grupo B

La selección helvética vuelve a una gran cita internacional con el objetivo de confirmar el crecimiento mostrado durante la última década. Bajo la dirección de Murat Yakin, Suiza mantiene una base competitiva que combina experiencia y juventud, con futbolistas acostumbrados a competir al máximo nivel europeo.

El gran referente del combinado suizo sigue siendo Granit Xhaka. El centrocampista, uno de los líderes del vestuario, aporta equilibrio, liderazgo y experiencia en una plantilla que también cuenta con nombres importantes como Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Breel Embolo o Dan Ndoye.

Además, el bloque helvético ha demostrado en los últimos grandes torneos ser una selección incómoda para cualquier rival. Su organización defensiva y capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia convierten a Suiza en uno de los equipos más difíciles de superar de la competición.

Bosnia y Herzegovina busca hacer historia en el Mundial

Por su parte, Bosnia y Herzegovina afronta una oportunidad única para consolidarse en el panorama internacional. El conjunto balcánico llega al torneo con una generación que mezcla veteranos con jóvenes futbolistas que han dado un paso adelante en las principales ligas europeas.

La referencia ofensiva vuelve a recaer en Ermedin Demirovic, mientras que en la medular destacan jugadores como Benjamin Tahirovic o Amar Dedic. La solidez defensiva y el compromiso colectivo son algunas de las principales armas de una selección que pretende convertirse en una de las revelaciones del campeonato.

Tras empatar ante Canadá en la primera jornada, los bosnios saben que una victoria frente a Suiza les colocaría en una posición privilegiada para luchar por una plaza en los octavos de final.

Las últimas participaciones mundialistas de Suiza y Bosnia

La selección suiza se ha convertido en una habitual de las fases finales de la Copa del Mundo. En Qatar 2022 alcanzó los octavos de final, donde fue eliminada por Portugal, mientras que en Rusia 2018 también logró superar la fase de grupos antes de caer ante Suecia.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, busca mejorar la actuación firmada en Brasil 2014, la única participación mundialista de su historia hasta la fecha. Aquel equipo liderado por Edin Dzeko no pudo superar la fase de grupos, aunque dejó actuaciones muy competitivas frente a algunas de las mejores selecciones del planeta.

Sin duda, el Suiza - Bosnia y Herzegovina se presenta como uno de los encuentros más importantes de la segunda jornada del Grupo B. Dos selecciones igualadas, con estilos diferentes pero objetivos comunes, que buscarán tres puntos fundamentales para acercarse a los octavos de final del Mundial 2026.

Posibles alineaciones

SUIZA: Kobel; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Rieder, Ndoye y Embolo.

BOSNIA Y HERZEGOVINA: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic y Dzeko.