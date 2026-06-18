Mundial 2026 | Partidos de hoy jueves 18 junio: horarios y dónde ver en TV

El Mundial 2026 continúa su fase de grupos con una nueva jornada que se disputará entre el jueves 18 y el viernes 19 de junio, marcada por cuatro encuentros que pueden empezar a definir el rumbo de varias selecciones. República Checa-Sudáfrica, Suiza-Bosnia y Herzegovina, Canadá-Catar, México-Corea del Sur

La competición sigue su curso con una jornada distribuida entre el jueves 18 y el viernes 19 de junio, en la que se celebrarán cuatro encuentros. En esta fase del torneo, la igualdad se intensifica y cada resultado adquiere una relevancia creciente de cara a la clasificación, en un contexto donde ningún equipo puede permitirse errores.

Horarios

La jornada comenzará el con el duelo entre República Checa y Sudáfrica (18:00h). El conjunto europeo parte como favorito gracias a su mayor experiencia internacional y solidez táctica, aunque Sudáfrica intentará sorprender con su velocidad y juego físico, buscando un resultado que le permita mantenerse con opciones en el grupo.

Más tarde, a las 21:00h, se disputará el encuentro entre Suiza y Bosnia y Herzegovina. Se trata de un partido muy equilibrado, donde Suiza tratará de imponer su habitual orden defensivo y control del ritmo, mientras que Bosnia apostará por un fútbol más directo, apoyado en su potencia ofensiva y capacidad de presión.

Ya en la madrugada del viernes 19 de junio, a las 00:00h, será el turno de Canadá contra Qatar. Canadá llega con una generación en crecimiento que busca consolidarse en el panorama internacional, mientras que Qatar intentará competir desde la disciplina táctica y el bloque compacto para sumar puntos importantes.

Finalmente, a las 03:00h, el día se cerrará con uno de los encuentros más atractivos: México - Corea del Sur. El conjunto mexicano contará con el apoyo de su afición y buscará imponer intensidad y posesión, mientras que Corea del Sur confía en su velocidad, presión alta y transiciones rápidas para generar peligro.

Dónde ver los partidos en TV

Los partidos del Mundial 2026 se pueden seguir en directo a través de los operadores que poseen los derechos de retransmisión en cada región. En Europa, la cobertura suele estar disponible en plataformas deportivas de pago y servicios de streaming oficiales. En América, los encuentros se emiten a través de cadenas deportivas internacionales y plataformas digitales con cobertura en vivo.

En España, los partidos pueden verse mediante las plataformas que cuentan con los derechos del torneo, ofreciendo además programación especial con previas, análisis y resúmenes posteriores de cada jornada.

Una jornada clave para el futuro del grupo

Esta serie de encuentros puede resultar determinante en la evolución de la fase de grupos. Las selecciones que logren sumar victorias darán un paso importante hacia la clasificación, mientras que los equipos que tropiecen podrían verse obligados a jugarse el pase en las últimas jornadas.

El Mundial 2026 sigue ofreciendo igualdad, emoción y partidos muy disputados, y esta jornada promete mantener esa tendencia con enfrentamientos de estilos muy diferentes y mucho en juego desde el primer minuto.