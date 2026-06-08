Horario de los partidos de Francia en el Mundial: todos los partidos de la primera fase

La selección de Francia afronta el Mundial 2026 con un calendario exigente en la fase de grupos, donde buscará confirmar su condición de candidata al título desde el inicio. El conjunto dirigido por Didier Deschamps disputará tres encuentros en Estados Unidos entre el 16 y el 26 de junio, en un Grupo I que también incluye a Senegal, Irak y Noruega.

Francia llega al Mundial 2026 tras consolidarse como una de las selecciones más regulares del panorama internacional en los últimos torneos. Con una plantilla repleta de talento y experiencia, el combinado francés vuelve a situarse entre los principales aspirantes al título, aunque deberá demostrarlo desde una fase de grupos que no permite relajaciones.

El Grupo I reúne a Francia con Senegal , Irak y Noruega en un tramo inicial del campeonato que se disputará entre el 16 y el 26 de junio en distintas sedes de Estados Unidos. La gestión de los esfuerzos, la solidez defensiva y la eficacia ofensiva serán factores clave para un equipo que aspira a evitar cualquier tipo de complicación antes de las eliminatorias.

Francia inicia su camino en el Mundial 2026 ante Senegal en el MetLife Stadium

El debut de la selección de Francia en el Mundial 2026 será el martes 16 de junio frente a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York, Nueva Jersey. El partido se disputará a las 15:00 horas (hora estadounidense) y supondrá la primera gran prueba del conjunto de Didier Deschamps en la competición.

Francia se medirá a una selección senegalesa reconocida por su potencia física y su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia, lo que obligará al combinado europeo a imponer ritmo y control desde el inicio para evitar sorpresas en el estreno.

Segundo combate de Francia en Filipinas contra Irak

El segundo encuentro de la fase de grupos llevará a Francia a enfrentarse a Irak el lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El choque está programado para las 17:00 horas (hora de la Costa Este) y puede resultar determinante en la lucha por la clasificación.

Francia cierra la fase de grupos ante Noruega en el Gillette Stadium de Boston

El tercer partido de Francia en la fase de grupos será el viernes 26 de junio ante Noruega en el Gillette Stadium de Boston, a las 15:00 horas (hora de la Costa Este). Este encuentro podría definir la posición final del Grupo I y, por tanto, el cruce en los octavos de final.

Noruega representa el rival más exigente del grupo junto a Senegal, con una generación de futbolistas en crecimiento que obliga a Francia a llegar a esta última jornada con el máximo nivel competitivo.

El equipo de Didier Deschamps deberá encontrar regularidad desde el primer partido para evitar llegar al cierre del grupo con necesidad de resultados.

La profundidad de plantilla será uno de los factores determinantes del rendimiento francés, especialmente en un calendario corto donde cada encuentro puede definir tanto la clasificación como la posición final en el grupo.

Con un bloque consolidado y jugadores decisivos en todas las líneas, Francia parte como favorita, pero el rendimiento en esta primera fase será el primer gran indicador de sus opciones reales de luchar por el título mundial.