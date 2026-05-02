El Real Madrid pone la lupa en el Mundial para fichar a su nuevo entrenador: Deschamps, Pochettino, Scaloni...

Además de las opciones de Mourinho o Allegri, hay varios seleccionadores que gustan mucho en el conjunto blanco, aunque su posible llegada condicionaría la planificación deportiva; el francés es el que más convence de todos ellos

Este verano apunta a ser movido en el Real Madrid. Todo hace indicar que Álvaro Arbeloa no continuará en el banquillo blanco una vez acabe la temporada, pues aunque ha logrado mejorar la imagen ofrecida por Xabi Alonso hasta su destitución, las eliminaciones en Copa del Rey y Champions y la enorme diferencia de puntos con respecto al Barcelona son una losa demasiado grande que obligará a Florentino Pérez a buscar un nuevo líder para el vestuario merengue.

Uno de los nombres que más viene sonando en las últimas semanas es el de un viejo conocido como José Mourinho. El técnico del Benfica incluso ha tenido que salir al paso de los rumores recordando que tiene un compromiso con su actual club y que no sabe nada de un supuesto interés del Real Madrid. "Me queda un año de contrato con el Benfica, y eso es todo. No puedo decir nada más. Ya le dije a tu compañero que, con respecto al Real Madrid, nada, y con respecto al Benfica, ya conoces la situación", comentaba el extécnico blanco en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputa este fin de semana contra el Famalicao.

Además de Mourinho, el Real Madrid maneja el nombre de un eterno relacionado como Massimiliano Allegri, con contrato también en el Milan. También hay varios nombres que gustan y mucho en Chamartín pero al igual que el portugués y el italiano, están dirigiendo ahora mismo, aunque no en clubes, sino en selecciones, y con un Mundial por delante, hay que manejar bien los tiempos.

Se trata de seleccionadores como Mauricio Pochettino, Didier Deschamps o Lionel Scaloni, tal y como desvela el diario As, pero los tres estarán en el Mundial del próximo verano, por lo que no podrían coger las riendas del Real Madrid hasta la eliminación de su país, lo que podría suponer un problema a la hora de comenzar la planificación deportiva de la mano del nuevo entrenador, que debería retrasarse hasta que acabara su participación en la cita mundialista.

Deschamps, el que más gusta

La de Deschamps es una de las vías que más gusta en el seno de la entidad por su capacidad de saber manejar un vestuario tan importante como el de la selección francesa, plagado de estrellas mundiales, y a la que logró hacer campeona del mundo en 2018 y subcampeona en 2022. También hay que tener en cuenta la colonia francesa en el vestuarios, con hombres como Mendy, Camavinga, Tchouameni y Mbappé. Además, acaba contrato tras el Mundial, por lo que no habría que negociar con la federación francesa.

Pochettino, un antiguo objetivo de deseo

No es la primera vez que el seleccionador de Estados Unidos suena como candidato al banquillo del Real Madrid. Su paso por Espanyol, Tottenham, PSG y Chelsea le hace un serio pretendiente al conocer ligas de máximo nivel. También acaba contrato con Estados Unidos tras el Mundial.

Scaloni, un futuro prometedor

El seleccionador de la actual campeona del mundo también es muy bien valorado. En este caso, su contrato con la AFA no acaba hasta final del año, aunque ha habido intentos de prolongarlo sin éxito hasta la fecha. Uno de los mayores hándicaps es que no tiene experiencia a nivel de clubes. Fue asistente de Jorge Sampaoli en el Sevilla pero de ahí pasó a los escalafones inferiores de Argentina hasta llegar a la absoluta, con la que ha ganado dos Copas América y un Mundial.