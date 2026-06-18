Suiza - Bosnia y Herzegovina: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido del grupo B del Mundial 2026

La selección dirigida por Murat Yakın y el combinado de Sergej Barbarez buscarán la primera victoria del Mundial 2026, tras los empates ante Qatar y Canadá de la primera jornada, con sus mejores onces

Suiza y Bosnia y Herzegovina se ven las caras este jueves 18 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El Grupo B se podría agitar en esta jornada 2 del Mundial, sabiendo sobre todo que los dos partidos de la primera quedaron en empate. Por ello, ambas selecciones buscarán una victoria que les ponga arriba en la clasificación.

Suiza se atasca ante Qatar: 26 remates, dominio total… y un empate que sabe a castigo

Suiza empató en el choque contra Qatar en la primera jornada. Los de Murat Yakin se adelantaron gracias al gol de Embolo, siendo además mejores durante el partido al combinado dirigido por Julen Lopetegui, que tan solo dejó tres remates a puerta en todo el partido. Sin embargo, encontraron el premio en los últimos minutos del encuentro. Khoukhi remató un balón que llegó al área de Kobel y desató la locura con el 1-1 final.

Sin embargo, Suiza quedó señalada, ya que no logró demostrar en el marcador la superioridad que tenía en el terreno de juego, firmando un total de 26 remates en todo el partido, de los cuáles fueron siete entre los tres palos. Por otro lado, Embolo y Rubén Vargas fueron de lo más destacado del combinado de Murat Yakin, que esperan hacer más 'daño' en cuanto a goles en el choque de hoy frente a Bosnia y Herzegovina.

Suiza perdona y Bosnia resiste: dos empates que dejan todo abierto en el Grupo A

Una situación parecida se dio en el Canadá - Bosnia y Herzegovina, aunque los de Sergej Barbarez tuvieron la primera gran ocasión del partido adelantándose gracias al tanto de Lukic. No obstante, Cyle Larin, que llevaba dos minutos sobre el campo tras entrar desde el banquillo, puso el 1-1 en el BMO de Toronto que significaron las tablas y el reparto de puntos para ambas selecciones, que buscarán mejor suerte en la jornada 2 del Mundial.

¿A qué hora se juega el partido? Suiza - Bosnia y Herzegovina

El pitido inicial está fijado para las 21:00 en horario peninsular, una hora menos en las islas Canarias: las 20:00.

Dentro de un Grupo B en el que solo los dos primeros tienen el pase asegurado a dieciseisavos, y queda la vía de los mejores terceros para los que se queden a las puertas, cada selección sabe que el margen de error es estrecho. Tanto Suiza como Bosnia llegan obligadas a puntuar. El once definitivo de cada equipo se conocerá poco antes de que arranque el choque.

Dónde ver el encuentro por TV y online Suiza - Bosnia y Herzegovina por TV y online

El encuentro entre Suiza y Bosnia y Herzegovina lo ofrecen DAZN y Movistar Plus+. Además, RTVE lo incluye dentro de los partidos que emite en abierto, por lo que se cuenta hoy con la opción de verlo gratis en La 1 y en RTVE Play. Por internet, cada plataforma cuenta con su propia app, DAZN, Movistar Plus+ o RTVE Play.

Alineaciones probables de Suiza y Bosnia y Herzegovina

Suiza: Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez, Aebischer, Xhaka, Freuler, Ndoye, Embolo y Vargas.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic, Demirovic y Lukic