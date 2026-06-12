Canadá 1- 1 Bosnia: Cyle Larin evita el tropiezo local en su estreno en el Mundial

El país anfitrión ha sufrido mucho en su estreno en el Mundial contra Bosnia, que se adelantó en el marcador en la primera parte, pero Larin pudo rescatar un empate en los últimos minutos en el Toronto Stadium

El Mundial 2026 sigue de estreno y este viernes 12 era el turno de Canadá, uno de los países anfitriones que se estrenaba ante Bosnia. El conjunto local vivió su debut en esta competición en el Toronto Stadium, tras hacer su particular ceremonia de inauguración, pero solo pudo rescatar un empate ante Bosnia, en un resultado que les coloca con un punto en su tabla, a la espera del choque entre sus rivales.

Cyle Larin ha sido el encargado de poner las tablas para evitar el desastre del país anfitrión en su estreno 'en casa', que se vio muy comprometido tras un tanto inicial de Jovo Lukic para adelantar a Bosnia. De hecho, Canadá ha sido dominante en este encuentro, pero han fallado en los momentos clave y lo han pagado en el resultado. Ahora estos países del Grupo B esperan el resultado del Qatar - Suiza, que se disputa mañana sábado 13 y decidirá las posiciones en la tabla tras la primera jornada.

Canadá y Bosnia empatan en su debut en el Mundial 2026

El partido comenzó con mucho nerviosismo de los dos países, que perdían y recuperaban el balón continuamente. Se trataba de una gran cita y los jugadores lo notaron, especialmente los canadienses que jugaban como locales en una de sus sedes. Por ello, desde el inicio se lanzaron al asedio de la portería de Nikola Vasilj, quién ha hecho un gran partido para los bosnios.

Sin embargo, en el minuto 21 Jovo Lukic silenció el Toronto Stadium. Tras varias ocasiones consecutivas de Canadá, el país europeo cambió el rumbo del partido y aprovechó un córner para marcar el primer tanto del partido, gracias a que Lukic peinó el balón de una muy buena acción a balón parado. Desde entonces, Bosnia se centró en frenar las ofensivas canadienses, con bastante éxito.

Cyle Larin se convierte en el héroe de Canadá al poner el empate ante Bosnia

La segunda parte era clave para Canadá, que salió muy enérgico para buscar el empate, pero parecía imposible. Más que nada porque Bosnia ha sacado bajo palos dos acciones de gol claras. Primero fue Sead Kolasinac, que además tuvo bastante fortuna de que el balón rebotara en el palo y no llegara a entrar. Después fue Dennis Hadžikadunić el que evitó el gol de los locales. Pero ya a la tercera iba la vencida.

Tras mucho intentarlo, con ocasiones de todo tipo y salvadas milagrosas de Bosnia, Cyle Larin puso las tablas. El jugador canadiense recibió de manera excepcional en el área pequeña y disparó a la red, poniendo el empate a falta de diez minutos para el fin del partido. A partir de ese momento las gradas enloquecieron y Larin no dejó de buscar otro tanto para llevarse los tres puntos, quién junto con Jonathan David ha sido de los mejores de Canadá en este partido. De hecho, Larin estuvo a punto de marcar el gol de la victoria en el descuento, pero Crepeau pudo evitarlo para rescatar este punto.

Ficha técnica del Canadá - Bosnia

1 - Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan (Ali Ahmed, m.61), Stephen Eustáquio (Jonathan Osorio, m.90), Ismaël Koné, Liam Millar (Jacob Shaffelburg, m.61); Jonathan David (Promise David, m.61) y Tani Oluwaseyi (Cyle Larin, m.76).1 - Bosnia-Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Amar Memic (Kerim Alajbegovic, m.74), Benjamin Tahirovic, Ivan Basic (Armin Gigovic, m.61), Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic, m.74); Ermedin Demirovic y Jovo Lukic (Samed Bazdar, m.61).Goles: 0-1, m.21: Jovo Lukic. 1-1, m.79: Cyle Larin.Árbitro: Facundo Tello (ARG). Amonestó a Alistair Johnston (m.11) y Luc de Fougerolles (m.53), de Canadá, y a Ermedin Demirovic (m.43), Jovo Lukic (m.46) y Nikola Katic (m.92), de Bosnia-Herzegovina.