Suiza - Canadá: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido del Grupo B del Mundial 2026

Este miércoles se disputa la tercera y última jornada del Grupo B, con un duelo directo entre Suiza y Canadá por ver qué país avanza como primera de grupo a los dieciseisavos del Mundial

Este miércoles 24 de junio se disputa la tercera y última jornada del Grupo B del Mundial 2026, en el que Suiza y Canadá tienen un duelo directo por decidir cuál de los dos países se queda con la primera posición de su cuadro. Ambas selecciones llegan a esta cita con cuatro puntos en su casillero pero con la anfitriona por delante gracias a la diferencia de goles.

Al ser la última jornada, Suiza necesita ganar para arrebatar el primer puesto a Canadá. El empate le dejaría previsiblemente segunda, con un camino en teoría más incómodo en la fase eliminatoria. Sin embargo, una derrota puede complicar sus opciones en este torneo, en función de lo que ocurra en el choque entre Bosnia Herzegovina y Catar, aunque estos dos países tienen una diferencia de goles más negativa.

Canadá juega como anfitriona para certificar la primera posición ante Suiza

El país anfitrión parte con cierta ventaja para este último enfrentamiento de la fase de grupos ya que llega en el primer puesto de la tabla, que no le mete prisa por buscar la victoria y que les hará estar más asentados en el campo. Además, juegan en el BC Place de Vancouver, con el país que dirige Jesse Marsch como anfitrión y con el apoyo del público.

Dónde ver en directo el Suiza - Canadá del Grupo B del Mundial

La retransmisión de todos los partidos del Mundial 2026 queda en manos de DAZN y Movistar+, dos opciones a las que se accede bajo suscripción. También tienen la opción de poder seguir este partido a través de Internet en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos las horas previas, todo lo que ocurre sobre el césped y las posteriores reacciones.

¿A qué hora se juega el partido entre Suiza y Canadá del Mundial?

El pitido inicial está fijado a las 21:00 en la península y a las 20:00 en el archipiélago canario. Canadá ejerce de anfitriona en Vancouver, así que el empuje de la grada será un factor añadido frente a una Suiza acostumbrada a las citas grandes. En un grupo de cuatro, donde avanzan los dos primeros y queda la puerta abierta para los mejores terceros, sumar pronto da tranquilidad. Tanto suizos como canadienses saben que dejarse puntos en el camino complica mucho el resto del recorrido. Los onces se conocerán cerca del inicio, aunque ahora señalamos la alineación probable de estas dos selecciones para el último partido de la fase de grupos,

Clasificación Grupo B del Mundial 2026 antes de la última jornada

Alineaciones probables de Suiza y Canadá para la jornada 3 del Mundial 2026

Suiza: Kobel; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Rieder, Ndoye y Embolo.

Canadá: Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar, Jonathan David, Oluwaseyi.