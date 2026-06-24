Mundial 2026 | Partidos de hoy miércoles 24 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Suiza-Canadá, Bosnia y Herzegovina-Catar, Escocia-Brasil, Marruecos-Haití...

Este miércoles 24 de junio se disputa la tercera y última jornada de los Grupos A, B y C, que definirán los primeros clasificados y sus posiciones para los dieciseisavos del Mundial 2026

La fase de grupos está llegando a su fin y este miércoles 24 de junio se disputa la tercera y última jornada de los grupos A, B y C, que definirán que dos países avanzan a los dieciseisavos de final y en qué posición, si primera o segunda de grupo. También será importante para los países sacar el mejor resultado posible para garantizar la tercera plaza y la mejor diferencia de goles posible, ya que esta edición tiene nuevas normas y los mejores terceros también se clasificarán para la siguiente ronda.

En esta ocasión, al ser partidos que condicionan el Mundial, los dos enfrentamientos de cada grupo se disputan a la misma hora.

¿Dónde ver en TV y online los partidos de hoy del Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver bajo suscripción en TV a través de DAZN y Movistar Plus+, y alguno de ellos a través de Televisión Española, siendo esta jornada el choque entre Escocia y Brasil el que se retransmitirá en abierto.

¿A qué hora se juega el partido? Suiza - Canadá

El pitido inicial del Grupo B está fijado a las 21:00 en la península y a las 20:00 en el archipiélago canario. Canadá ejerce de anfitriona en Vancouver, así que el empuje de la grada será un factor añadido frente a una Suiza acostumbrada a las citas grandes. Un duelo directo entre los dos países por la primera plaza del Grupo B.

¿A qué hora se juega el partido? Bosnia y Herzegovina - Catar

El balón se pone en juego a las 21:00 en horario peninsular y a las 20:00 en las islas Canarias, una franja de tarde-noche cómoda para seguirlo desde España. El escenario es Seattle, en un Grupo B que reparte plaza para los dos mejores y deja una vía de escape a través de los terceros más destacados. Ni bosnios ni cataríes pueden permitirse despistes en un formato tan ajustado.

¿A qué hora se juega el partido? Escocia - Brasil

La cita del Grupo C es a las 00:00 en horario peninsular, justo al filo de la medianoche, y una hora antes en Canarias, a las 23:00. Toca trasnochar para no perderse a una Brasil siempre llamativa frente a una Escocia que llega con ganas de dar la sorpresa en Miami. El once inicial de ambos se sabrá minutos antes del arranque.

¿A qué hora se juega el partido? Marruecos - Haití

Habrá que poner el despertador o aguantar despierto, porque el pitido inicial llega a las 00:00 en territorio peninsular y a las 23:00 en el archipiélago canario. Atlanta acoge un duelo en el que Marruecos parte como referencia y Haití busca incomodar desde el primer minuto. Son Brasil y Marruecos las que, a falta de una jornada, ocupan las primeras plazas.

¿A qué hora se juega el partido? República Checa - México

Los choques del Grupo A serán más complicados de seguir ya que se disputan a las 03:00 en horario peninsular y a las 02:00 en Canarias, una hora muy poco amable para quien madrugue al día siguiente. México juega en el Azteca, ante su afición, mientras la República Checa intentará aprovechar cualquier resquicio en una de las grandes catedrales del fútbol.

¿A qué hora se juega el partido? Sudáfrica - Corea del Sur

Este último partido de la jornada arranca a las 03:00 en horario peninsular y a las 02:00 en las islas Canarias, en plena madrugada para los aficionados que sigan el Mundial desde España. Monterrey pone el escenario para un cruce entre dos selecciones de continentes distintos que llegan con la idea de puntuar cuanto antes.