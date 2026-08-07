Ramón Alarcón presume de estadio, modelo e internacionalización: nuevos precios y cambios en el futuro Villamarín

El CEO verdiblanco desea "consolidar los ingresos operativos en unos 200 millones de euros" aumentando los generados por el coliseo de los 30 millones actuales a 90, gracias sobre todo a que, aunque la capacidad se mantendrá en 60.000 asientos, los asientos premium pasan de 1.200 a 6.000

Amplio reportaje en la revista especializada 'Forbes' con el Real Betis y su CEO Ramón Alarcón como protagonistas. Presume allí el alto ejecutivo de modelo financiero para reducir la brecha con los grandes clubes españoles, centrándose en el crecimiento sostenible en lugar de la paridad directa. Su plan se basa en la remodelación del Estadio Benito Villamarín, que priorizará los asientos premium y los eventos fuera de los días de partido para aumentar significativamente los ingresos de 30 millones de euros a 90 millones anuales, sin que esto suponga un coste excesivo para los aficionados.

Con la autofinanciación de su expansión, vinculando directamente los esfuerzos de internacionalización con el potencial comercial del estadio, la entidad heliopolitana aprovecha su sólida identidad social, ejemplificada por su plataforma de sostenibilidad 'Forever Green"', como un factor diferenciador clave para los patrocinios. El objetivo es consolidar unos ingresos operativos cercanos a los 200 millones de euros, asegurando una presencia constante en las competiciones europeas. Así, se calcula que los estadios del Real Madrid y el FC Barcelona generen entre 360 ​​y 400 millones anuales cada uno. El Atlético de Madrid ya recauda más de 300.

De 1.200 a 6.000 asientos premium

"La diferencia con respecto a esos grandes clubes seguirá siendo considerable. Lo verdaderamente importante es que el nuevo estadio nos permitirá ampliar la ventaja sobre otros clubes de LaLiga y afianzarnos en ese segundo grupo de clubes que aspiran sistemáticamente a competir en Europa", explica Alarcón, que no prevé una gran repercusión en los hinchas: "Los precios de las entradas de admisión general aumentarán de forma mucho más moderada, en línea con la inflación". Y la capacidad total se mantendrá prácticamente igual, pero los asientos VIP pasan de unos 1.200 a aproximadamente 6.000, lo que casi triplicará los ingresos promedio por aficionado.

Y más dotaciones extra

Encima, se encuentra un desarrollo adyacente, que incluye un hotel, locales comerciales y establecimientos de , que se espera genere otros 10 millones de euros por año, lo que completa ese crecimiento de 30 a unos 90 millones de euros. La ambición, en sus propias palabras, es un recinto que genere afluencia de público los 365 días del año mediante visitas guiadas, restaurantes y eventos corporativos, en lugar de sólo durante los 19 días de partido por temporada. A imitación de los campos de la Premier League, el Real Betis está concentrando esa evolución en una única remodelación, en lugar de las ampliaciones graduales típicas de los clubes ingleses.

Una visita obligada para el turismo

Esa estructura implica que el proyecto del estadio debe financiarse en gran medida con el crecimiento comercial del club, en lugar de una inyección de capital externo como la que ha financiado el auge de muchos clubes en los últimos años. "Nuestra estrategia de internacionalización y el nuevo estadio están claramente interconectados y se refuerzan mutuamente", afirmó Alarcón. La ciudad tiene un gran número de turistas y el Betis quiere convertir parte de ese flujo en visitantes al estadio durante todo el año, transformando el Villamarín en "un lugar emblemático de la ciudad y una visita obligada para cualquiera que venga a Sevilla".

A aprovechar también el seguimiento nacional

En Sevilla, el apoyo está prácticamente dividido con su rival, el Sevilla FC, pero, a nivel nacional, el Real Betis atrae a alrededor del 3,2% de los aficionados al fútbol español, frente al 1,1% nervionense, desgrana 'Forbes'. Las estadísticas gubernamentales sitúan al verdiblanco como el sexto club más popular del país, una presencia que se ha forjado en parte gracias a la emigración andaluza a otras regiones en las últimas décadas. Esa base cercana es la plataforma que la expansión internacional pretende ampliar, no reemplazar. Los partidos amistosos en Dublín, junto con las giras anteriores a Estados Unidos contra clubes como el Manchester United, funcionan menos como ingresos puntuales por exhibición y más como posicionamiento de marca a largo plazo.

Apoyados en 'Forever Green'

"Nuestra misión social es una prioridad absoluta. Ser hincha del Betis no solo se define por los logros del club, sino también por cómo los consigue", añade el CEO bético. Ese compromiso se centra en 'Forever Green', la plataforma insignia del club, lanzada en 2020 y construida en torno a cinco pilares fundamentales: movilidad, cambio climático, naturaleza, clubes sostenibles y reciclaje. Fue el primer club de fútbol en unirse a la iniciativa 'Climate Neutral Now' de las Naciones Unidas en 2019, y, desde entonces, el programa ha crecido hasta contar con más de 130 proyectos y 80 organizaciones participantes, asociándose con clubes como el United y la AS Roma.

La iniciativa también ha contado con la participación directa de la ONU, con el responsable de Deportes para la Acción Climática de la CMNUCC y un representante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, participando en la gala anual más reciente de 'Forever Green'. "Este tipo de iniciativas tienen una gran acogida tanto entre nuestros seguidores como entre nuestros patrocinadores, porque encarnan valores con los que ambos se identifican. Esta conexión emocional y este compromiso social son algunos de los puntos fuertes que diferencian al Real Betis de otros clubes", añade en relación a la segunda equipación de la 26/27 en homenaje a la joven fallecida Sandra Peña y dedicada también a la lucha contra el 'bullying'.