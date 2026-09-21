Optimismo con la lesión de Marc Bartra

El propio futbolista habría trasladado buenas sensaciones ya que no forzó y pidió el cambio nada más sentir el pinchazo, aunque está previsto que en las próximas horas se someta a pruebas médicas

El Betis volvió de Riazor con un solo punto en el equipaje y la incertidumbre sobre el estado de salud de Marc Bartra. El central del Betis, que fue titular junto a Natan, tan solo duró 12 minutos en el terreno de juego tras sufrir una lesión muscular, entrando Valentín Gómez en su lugar.

Tras el partido, Manuel Pellegrini mostró su preocupación esperando que no fuera nada grave, a la espera de ser sometido a pruebas médicas en el día de hoy. "Sintió una contractura muscular, ojalá que no haya sido un desgarro. Se paró inmediatamente y salió. Espero que en estas tres semanas tenga tiempo para recuperarse. Es un problema muscular, vamos a ver de qué gravedad", explicaba el chileno.

Los jugadores del Betis han tenido este lunes día de descanso aunque según apunta el portal MundoBetis, la lesión del central catalán no parece de gravedad según ha dejado entrever el propio futbolista bético por sus sensaciones, aunque serán las pruebas médicas quienes afinen en el tiempo de baja.

De esta forma y teniendo en cuenta el largo parón que se avecina, Pellegrini no forzará en absoluto a Bartra más allá del dictamen definitivo que arrojen los resultados de las pruebas médicas, ya que por delante hay casi tres semanas sin partidos oficiales para el Betis, por lo que el objetivo es llegar a tiempo al duelo del 11 de octubre frente a Osasuna.

La enfermería bética en el parón

El Real Betis encara el parón de selecciones con varios jugadores pendientes de evolución y con la enfermería como uno de los principales focos de atención en los próximos días. La situación, además, podría aclararse durante este periodo sin competición, que permitirá a Pellegrini ganar tiempo para recuperar efectivos de cara al regreso de LaLiga.

Uno de los casos que más preocupa por su duración es el de Aitor Ruibal, que continúa apartado de los terrenos de juego por una lesión de rodilla. El futbolista se operó en mayo del menisco y continúa con su recuperación pero por el momento no existe una fecha concreta para su regreso a la dinámica del equipo.

También está pendiente de evolución Diego Llorente. El central continúa recuperándose de su fractura nasal y ya ha trabajado con una máscara protectora. Su situación será valorada durante los próximos días con vistas a su posible vuelta a la competición tras el parón.

La vuelta del madrileño aliviaría la posible baja de Marc Bartra. El defensa tuvo que abandonar el encuentro ante el Deportivo después de notar molestias en la zona del isquiotibial. Las primeras exploraciones apuntan a una contractura y, a falta de conocer el alcance definitivo de la dolencia, en el Betis confían en que no se trate de una lesión importante.

El calendario juega, en este sentido, a favor de los verdiblancos. El parón de selecciones ofrece un margen adicional para la recuperación y permitirá comprobar la evolución de los futbolistas tocados antes de afrontar el siguiente compromiso liguero.

Así, Ruibal continúa como el jugador con una baja más prolongada, mientras que los casos de Llorente y Bartra quedan pendientes de evolución. En Heliópolis cruzan los dedos para que el regreso de LaLiga permita recuperar efectivos y reducir una enfermería que, a estas alturas de la temporada, ya concentra buena parte de la atención.