"El resultado es justo; hubo un tiempo para cada uno": Pellegrini se conforma, explica lo de Bartra y 'se moja' con la posible roja al 'Cucho'

El técnico chileno cruza los dedos para que el central catalán pueda recuperarse durante las tres semanas de parón internacional, al tiempo que admite que el Depor les quitó el balón en la reanudación, cuando tuvieron "un par de oportunidades", pero les costó "tener pausa y encontrar los espacios"

"Fue un partido claramente de dos tiempos. En el primer fuimos superiores al RC Deportivo de La Coruña, que prácticamente no pateó contra nuestra portería. Tuvimos el gol, ocasiones y la posesión. Ellos, como digo, llegaron muy poco. Y un segundo tiempo en el que nos quitaron el balón, pues ellos tienen buenos jugadores. El empate duele porque llegó cuando quedaban 2-3 minutos, pero en esa fase nos superaron en juego. Nos costó mucho tener pausa y encontrar los espacios que dejaron. Aunque tuvimos también un par de oportunidades nosotros, en términos generales creo que fue un tiempo para cada equipo", resumía en sala de prensa Manuel Pellegrini.

Tres partidos en una semana

"Es muy positivo el balance. Dentro del segundo tiempo, sentimos el esfuerzo de los tres partidos en una semana. Por otro lado, nunca es fácil de visita sacar puntos, pues el Depor, como cualquier equipo, juega arropado y apoyado por su público. Más que el 7 de 9, me quedo con que tenemos 16 de 21, que habla de un rendimiento altísimo para cualquier equipo que pretende pelear por algo. En términos generales, no tengo mayores reproches que hacer al equipo. En el fútbol siempre hay momentos mejores y peores, pero, analizándolo globalmente, creo que hemos hecho un gran arranque de curso. El mero hecho de que empatar a domicilio no nos parezca buen resultado habla muy bien de la mentalidad del equipo, que ya sumó tres puntos importantísimos de visita en la Champions también".

Sensaciones

"Me voy con la sensación de que el punto fue justo para cada equipo. Un primer tiempo nuestro y un segundo de ellos en el que también tuvimos llegadas y un par de contras peligrosas en las que pudimos haber hecho el 0-2. Pero, si tengo que hacer un resumen del partido, lo vi parejo, con un tiempo, insisto, para cada equipo".

El estado de Bartra

"Sintió una contractura muscular; ojalá que no haya sido un desgarro. Se paró inmediatamente y salió. Espero que en estas tres semanas tenga tiempo para recuperarse. Es un problema muscular, vamos a ver de qué gravedad".

Posible roja al 'Cucho' Hernández

"La jugada está clara: va el 'Cucho' Hernández a la pelota, le pega al balón y el rival mete la cabeza muy abajo. Primero la toca y luego choca su cabeza con el pie. Creo que es muy claro y para eso está el VAR. Lo que me molesta es que no vayan a verlo. Si lo cobra, lo ve y mantiene su decisión, es el criterio del árbitro, pero en ningún caso veo intención ni patada directa a la cabeza, por lo que no puede haber expulsión".