Valentín Gómez y Cucho se marchan con “bronca” de Riazor, aunque dejan una lectura positiva en el Betis: “Un empate, en un campo difícil, nos sabe a poco”

El argentino y el cafetero han comparecido antes los medios del club para dejar sus sensaciones acerca de un empate que confirma el buen arranque de liga del conjunto verdiblanco; aunque con un mal sabor de boca al haber tenido la victoria hasta los instantes finales

El Betis no ha podido pasar del empate frente al Deportivo A Coruña con un gol a cada uno, siendo la interrupción de la racha de victorias que llevaba cosechando el equipo sevillano en estos últimos partidos. Los de Pellegrini, al comienzo del encuentro, fueron los que mejor se plantaron sobre el terreno de juego. Mediante el control de balón, estaban dominando un contexto de partido mientras que los de Antonio Hidalgo esperaban alguna imprecisión verdiblanca. Esta no llegaba, y lo que sí acabó consiguiendo el Betis fue el gol del Cucho Hernández aprovechando un error en la zaga del equipo gallego. En la segunda parte, sin embargo, fue el Deportivo el que diese un importante paso adelante y que, a pesar de que Álvaro Valles evitase en hasta dos ocasiones que el empate llegase, no pudo hacer nada ante un cabezazo espectacular de Diego Villares.

Una de las malas noticias del partido ha sido la lesión de Bartra, que tuvo que ser sustituido por lesión en los primeros minutos del encuentro. Por él entró un Valentín Gómez que se encuentra de enhorabuena, ya que ha sido convocado por primera vez con la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Tras el partido, tanto él como el goleador bético han comparecido ante los medios del club para poder dar sus sensaciones antes de este largo parón de selecciones.

Desde el mensaje a Bartra hasta la alegría por vestir la albiceleste

El argentino, por su parte, ha querido mandar un mensaje de ánimo a Bartra que tuvo que marchase del campo. "Todos queremos jugar y competimos por un lugar, pero no está bien entrar por una lesión de un compañero. Primero que nada, mandarle una pronta recuperación a Marc, la verdad no sé qué le pasó muy bien. Tuve poco tiempo, así que tuve que entrar rápido en partido, tratar de entrar lo más mentalizado y ayudar al equipo".

"Tuvimos algunas ocasiones, ellos también tuvieron algunas ocasiones claras. Habíamos venido a ganar, nos llevamos un empate, nos vamos con bronca porque queríamos seguir sumando de tres para estar en los puestos de arriba. Un punto que sirve en una cancha complicada. A seguir trabajando".

"El arranque es muy positivo, ganar siempre es importante. Tuvimos la posibilidad de haber ganado varios partidos desde el arranque de inicio, pero esto es muy largo. El fútbol da muchas vueltas y no nos podemos relajar bajo ningún punto de vista. Hay que entrenar más y que seguir esforzándose para seguir consiguiendo victorias".

Por otra parte, hay una muy buena noticia en su lado personal. El argentino irá convocado con la albiceleste en unas fechas importantes, pudiendo vivir la despedida de Leo Messi de la Selección. "Muy feliz, la verdad que es algo por lo que me esforcé mucho. Es un sueño para todo chico vestir la camiseta de su selección, será un honor".

Cucho Hernández sigue aumentando la competencia en la punta bética

El delantero cafetero, por su parte, vuelve a anotar con el Betis para demostrar que también está enchufado. "Marcar siempre para ganar será mucho mejor en lo personal. Cuando marcas te llenas de confianza y te motiva mucho a seguir trabajando. Estamos a un nivel ahora en el que un empate en un campo tan difícil nos sabe a poco. En cierta parte, eso es positivo y lo negativo obviamente es revisar qué fue lo que sucedió, sobre todo el segundo tiempo. En el partido no nos encontramos bien, aceleraron un poco más, tuvieron más la pelota y nos complicaron. Fue un empate justo".

"Se viene un año muy bonito, se vienen cosas muy bonitas, las cuales tenemos que estar preparados todos. Tenemos que estar al 100%, tenemos tres semanas para los que tienen molestias se puedan recuperar y para que Marc, con una pequeña lesión, también pueda acortar. Queremos estar todos disponibles, que sea quien juegue dé el nivel y pueda aportar el equipo y que nos sigamos viendo ahí arriba".