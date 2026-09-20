Deportivo - Betis, en directo el partido de LaLiga online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de este encuentro correspondiente a la séptima jornada del campeonato doméstico; una prueba más que importante tanto para gallegos como andaluces antes de que aparezca el largo parón de selecciones

Os damos la bienvenida a este partidazo de la séptima jornada, que enfrentará a dos equipos que han comenzado de buena forma la competición doméstica. Un Betis que quiere seguir sumando de tres en tres tendrá que batir a un Deportivo A Coruña que quiere redimirse de la derrota frente al Sevilla FC. Mejor cartel imposible para esta tarde de domingo. Y lo podréis seguir aquí, en ESTADIO Deportivo.

El día de seguir demostrando que todo es posible. Eso es lo que muchos béticos piensan antes de este encuentro que puede ser la guinda a un comienzo de temporada histórico, siendo únicamente el día del Levante un traspiés mientras que el resto de duelos se han traducido en victorias. Algo similar piensan en A Coruña y es que, a pesar de la derrota el pasado miércoles frente al Sevilla FC, nueve son los puntos que ya acumula la escuadra herculina. Con un Aubameyang que se ha puesto su famosa máscara de héroe, los de Antonio hidalgo quieren olvidar pronto el sabor de la derrota antes de marcharse al largo parón de selecciones.

A olvidar la primera derrota del año

La situación en el conjunto gallego es algo extraña, y es que hay dudas al respecto de los que formarán parte de la convocatoria para este partido. El motivo: un proceso vírico que tiene en vilo a varios de sus jugadores. Así lo confirmó el sábado el técnico coruñés en sala de prensa. "Físicamente vamos intentando recuperar a la gente de la mejor manera posible. A esto se nos ha añadido un proceso vírico en algunos jugadores, que tal y como está la situación... a ver cómo van evolucionando".

A falta de saber los afectados por este virus, el equipo no pierde la ilusión por poder dar un golpe importante sobre la mesa. El equipo ha acumulado muy buenas sensaciones en este comienzo y ya parece que Riazor vuelve a ser ese campo que gana puntos gracias a su afición. Buena prueba de fuego podrán tener este domingo para demostrarlo.

Una mentalidad: seguir de tres en tres

En Heliópolis, la felicidad es máxima. Ya sea en buenos o malos partidos, el equipo consigue sacar los contextos adelante e ir sumando de tres en tres en LaLiga. Así se vio frente al Getafe de Bordalás, en un partido donde falló el acierto, pero que no evitó que fuese Abde el encargado de darle la victoria al Betis con su tanto antes del descanso. A todo eso hay que sumar la recuperación de piezas importantes, siendo Deossa el principal nombre que resuena en la cabeza del beticismo. Cuando parecía que su salida estaba más que cercana, su cambio de pensar ha hecho que se esté viendo una versión distinta del cafetero, la mejor de las noticias para Manuel Pellegrini.

Para la composición de la plantilla, podemos ver tanto las bajas de Aitor Ruibal como de Diego Llorente, este último que sigue recuperándose de unas molestias musculares que no tienen que ver con sus problemas en los huesos propios de la nariz. Otro de los que se queda en Sevilla es Iker Losada, descarte de la planificación y que sigue sin contar con minutos esta temporada. El que sí viaja es Morante JR, tras un par de convocatorias estando en las sesiones previas pero que, posteriormente, no acompañaba al equipo.

Con todo esto, se prevé un auténtico partidazo en Riazor entre dos equipos que ya van en busca de unos tres puntos claves antes del largo parón de selecciones que se avecina. Toda la emoción se podrá vivir aquí, en ESTADIO Deportivo.