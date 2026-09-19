Antonio Hidalgo lanza un aviso antes de recibir al Betis: "Habrá momentos que va a tocar sufrir"

El técnico del Deportivo avisa de la exigencia que espera a su equipo este domingo en Riazor ante un Betis al que considera un rival de "Liga de Campeones" y frente al que tendrá que "sufrir" en varias fases del encuentro.

El Deportivo de A Coruña afronta este domingo una de esas citas que exigen máxima concentración. Riazor será el escenario del duelo ante un Betis al que Antonio Hidalgo concede un enorme potencial y frente al que el conjunto gallego tendrá que saber sufrir, resistir y aprovechar sus oportunidades.

En la rueda de prensa previa, el técnico deportivista no escondió la dificultad del partido y dejó claro que su equipo tendrá que mantenerse unido en los momentos de mayor dominio verdiblanco.

"Hay que estar preparados para sufrir. Sabemos el rival que viene y el partido que toca. Va a haber momentos que va a tocar sufrirlo, en el que necesitaremos estar juntos y ser sólidos", manifestó en sala de prensa.

La preparación del Deportivo, además, está condicionada por el estado físico de varios futbolistas que han sufrido "un proceso vírico". Hidalgo no quiso desvelar quiénes son los afectados, aunque sí puso sobre la mesa una de las claves que considera imprescindibles para competir ante el Betis: la energía.

"El Betis está muy bien trabajado, tiene muchísimo talento y mucha determinación en el último tercio. Necesitamos ese plus de energía que nos dé esa frescura con los jugadores que tengamos en el once", indicó.

Hidalgo espera un partido "complicado" ante un rival que tendrá "mucho peso" en el desarrollo del juego. El Deportivo deberá estar "muy bien ajustado", especialmente cuando pierda la pelota, para tratar de frenar las transiciones de un Betis que, según el técnico, tiene una enorme capacidad para activarse rápidamente.

Pero el entrenador local también tiene claro por dónde puede pasar una de las vías para hacer daño al conjunto verdiblanco: quitarle la pelota y obligarle a defender.

En este sentido, destacó la importancia de quitarle la pelota al conjunto bético porque "ellos tampoco se encuentran cómodos defendiendo, así que necesitaremos esa valentía para hacerles daño en el último tercio".

La receta de Hidalgo para intentar tumbar al Betis exige un Deportivo sólido, concentrado y valiente con balón. "Para ganar habrá que hacer un partido muy serio, muy sólido. Será importante conceder lo mínimo posible y hacerles daño con balón, exigirles ese trabajo defensivo. Habrá que estar muy atentos también a los períodos de transición que tiene el Betis porque se activan rapidísimo y tienen mucha energía por bandas", aseveró.

El entrenador del Deportivo también recordó el encuentro ante el Sevilla, en el que su equipo generó "muy pocas situaciones de gol". Y, mirando ya hacia lo que viene después de la cita ante el Betis, Hidalgo se mostró crítico con la duración del próximo parón liguero, que considera "demasiado largo".