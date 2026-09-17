Riki Rodríguez tras la primera derrota: "El desgaste se notaba, además ellos tenían un poco más de descanso"

Riki Rodríguez quiso poner calma tras la primera derrota del Deportivo en LaLiga. El centrocampista asturiano valoró el buen inicio del equipo, reconoció los aspectos a mejorar ante el Sevilla y ya mira al Betis con confianza

La primera derrota del Deportivo en la temporada puso fin a una racha de cinco jornadas sin perder, pero en el vestuario blanquiazul no quieren que ese tropiezo cambie su buena trayectoria en LaLiga. Riki Rodríguez fue el encargado de transmitir tranquilidad en la zona mixta y dejó claro que el equipo ya mira hacia delante.

El centrocampista asturiano reconoció que la intención era prolongar el buen momento el máximo tiempo posible, aunque puso en valor todo lo conseguido hasta ahora. "Creo que todos hubiéramos firmado que la primera derrota llegase en la jornada seis, encima acumulando victorias y buenas sensaciones", explicó.

Riki Rodríguez pide calma tras la derrota

El futbolista del Deportivo admitió que ante el Sevilla no ofrecieron su mejor versión y señaló algunos aspectos que deberán corregir antes del próximo encuentro. "Está claro que no ha sido nuestro mejor partido. A corregir esos pequeños errores, a recuperarse y pensar en el Betis", apuntó Riki, que comparó el encuentro con el disputado anteriormente ante el Getafe por el tipo de juego planteado. "Eran dos partidos parecidos en ese sentido, de mucho duelo, segunda jugada, mucha disputa… En Getafe hemos podido sacar un punto, aquí no hemos podido sacar nada. El equipo está tranquilo, estamos confiados", explicó.

Uno de los condicionantes del partido fue el hecho de que el Deportivo tuviera que jugar con diez y contara con menos tiempo de descanso que su rival. Riki reconoció que el desgaste físico se hizo notar. "Se nota y además, no es excusa, ellos tenían un poco más de descanso. Físicamente estamos un poco más mermados y llegábamos un poco más tarde", señaló.

El asturiano explicó además que la inferioridad numérica complicó todavía más una de las señas de identidad del equipo: la presión alta. "Encima a nosotros que nos gusta ir a presionar alto, con uno menos era complicado", añadió.

"Nos ha faltado un poco de tiempo de balón"

Riki también hizo autocrítica sobre la primera mitad y señaló la precipitación como uno de los problemas del Deportivo. "Nos estaba faltando acabar las jugadas para sentirnos con más confianza y meter a la gente. Hemos estado un poco precipitados, queríamos llegar demasiado rápido", explicó. Para el centrocampista, al equipo le faltó tener más pausa con el balón: "Nos ha faltado un poco de tiempo de balón en esa primera parte. Es fútbol, es lo que hay. Ellos también juegan".

Riki Rodríguez quiso referirse además a Angeliño, que terminó expulsado durante el encuentro. El asturiano aseguró que el lateral estaba "fastidiado", aunque pidió confianza en él y recordó su trayectoria. "Todos sabemos de su calidad, el tiempo pone todo en su sitio. Todos confiamos mucho en él y él confía mucho en sí mismo, creo que su carrera lo avala", defendió.

Incluso puso en valor la experiencia acumulada por el futbolista: "Ojalá nosotros hubiésemos jugado en la mitad de sitios que él con el nivel que ha dado. Por ese lado tranquilos, que el tiempo pone todo en su sitio". El próximo compromiso del Deportivo no será sencillo. El Betis será el siguiente rival y el futbolista tiene claro que van a ganar.