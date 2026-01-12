Riki Rodríguez firma con el Deportivo y reforzará el centro del campo desde verano

Riki Rodríguez se convierte en el nuevo refuerzo asegurado del Deportivo, con su llegada garantizada para la próxima temporada

El Deportivo de La Coruña ha dado un paso importante para reforzar su medular. El mediocentro Riki Rodríguez, que finaliza contrato con el Albacete el próximo 30 de junio, ya tiene firmado un acuerdo con el club coruñés que le garantiza su incorporación a partir de la próxima temporada. La dirección deportiva se ha movido con rapidez para asegurar la llegada de un jugador considerado clave en la planificación del equipo.

Aunque su desembarco está confirmado para verano, desde Abegondo se contempla la posibilidad de adelantar su llegada al mercado invernal, siempre que todas las partes lleguen a un acuerdo. Por ahora, el Albacete mantiene su postura firme de no liberar al jugador antes de tiempo, debido a su papel fundamental en la lucha por la permanencia.

Trayectoria y consolidación en Albacete

Riki Rodríguez, nacido en Oviedo en 1997, se ha consolidado como capitán y figura esencial en el Albacete, donde ha disputado 17 partidos esta temporada acumulando más de 1.700 minutos de juego en liga. Su calidad como mediocentro box to box y su capacidad para manejar el ritmo de los encuentros lo convierten en un objetivo prioritario del Deportivo, que busca reforzar la posición de '8'.

El asturiano llegó al conjunto manchego en la temporada 2021-2022, procedente del Burgos, y desde entonces ha sido una pieza clave, especialmente en la final de los playoffs que permitió el ascenso a Segunda División. Esa actuación consolidó su reputación y despertó el interés del Deportivo, que lleva meses siguiendo su evolución.

Negociaciones y mercado invernal

Aunque el contrato de Riki finaliza en junio y puede negociar con otros clubes, el Deportivo intenta acelerar su incorporación este enero. La operación se complica por la resistencia del Albacete, que considera al jugador indispensable y busca una compensación económica adecuada. Entre las opciones sobre la mesa se estudia incluso incluir jugadores en la negociación como parte del acuerdo.

El director deportivo del Deportivo, Fernando Soriano, señaló que la entidad está abierta a explorar alternativas, pero siempre priorizando la incorporación de Riki para reforzar un mediocampo que ha mostrado carencias esta temporada. Antonio Hidalgo ha tenido que improvisar con otros jugadores en la posición de '8', debido a la irregularidad de titulares como Mario Soriano, Gragera o José Ángel.

Un fichaje que ilusiona

Con la firma de Riki Rodríguez, el Deportivo asegura un jugador de calidad contrastada, con experiencia en Segunda y capacidad para liderar el centro del campo. Aunque su llegada inmediata depende del acuerdo con el Albacete, la entidad blanquiazul celebra la operación como un refuerzo estratégico que permitirá competir con mayor solidez en el tramo decisivo de la temporada y planificar la próxima campaña con mayor seguridad.

El fichaje de Riki representa así una combinación de planificación a largo plazo y refuerzo inmediato, consolidando al Deportivo como un equipo activo en el mercado y preparado para afrontar los retos deportivos que se avecinan.